Action-Streifen The Contractor ab 29.7.2022 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray erhältlich

Nachdem Special Forces Sergeant James Harper unfreiwillig aus der Armee entlassen wurde, ist er verschuldet und verzweifelt. Um weiter für seine Familie sorgen zu können, beschließt er, sich an der Seite seines besten Freundes und unter dem Kommando eines anderen Veteranen einer privaten Militärfirma anzuschließen. Seine erste, vermeintlich einfache Mission führt ihn nach Berlin, doch schnell merkt der Elitesoldat, dass er mitten in einer gefährlichen Verschwörung steckt und befindet sich quer durch Osteuropa auf der Flucht um sein Leben.

Nach „Hell or High Water” kommt der nächste packende Thriller mit Chris Pine und Ben Foster – In The Contractor spielt Chris Pine einen ehemaligen US-Soldaten, der sich einer zwielichtigen, privaten Militärfirma anschließt. Doch gleich sein erster Auftrag, der ihn nach Berlin führt, entpuppt sich als viel gefährlicher als ihm vorab bewusst war. Ein atemberaubender Überlebenskampf beginnt. Wird er es schaffen, dort lebend wieder herauszukommen?

Cast & Crew

Inszeniert wurde der Film vom schwedischen Regisseur Tarik Saleh, der u.a. bekannt ist für seine Filme Die Nile Hilton Affäre und Metropia. Als Produzent:innen fungieren die Action-Spezialisten Basil Iwanyk und Erica Lee, die sich u.a. über ihre Arbeit an den „John Wick“-Filmen ausgezeichnet haben. Und so verspricht auch der neue Thriller der John-Wick-Macher jede Menge Spannung und Action. Getragen wird The Contractor dabei aber auch von seinem großartigen Cast: Neben Hauptdarsteller Chris Pine (Wonder Woman, Star Trek-Reihe) und Ben Forster (Inferno, Todeszug nach Yuma) sind u.a. Eddie Marsan (The Gentlemen, Hobbs & Shaw), Kiefer Sutherland (24 – Twenty Four) und Nina Hoss (Homeland) zu sehen.