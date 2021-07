Action-RPG The Last Oricru vereint Sci-Fi und Mittelalter

Prime Matter, das neue Spiele-Label von Koch Media, stellt gemeinsam mit dem Prager Entwicklerstudio GoldKnights das kommende Action-Rollenspiel The Last Oricru näher vor. Im Gameplay-Trailer zeigt das Team, was euch in der unkonventionellen Sci-Fi-Mittelalterwelt erwartet und welche Abenteuer ihr in Gestalt von Silver dort bestehen müsst. Hier der Trailer für euch!

Koch Media bringt ein neues Game. Der Clou am Action-RPG ist der Zusammenprall zweier Welten. Lest hier mehr!

Über The Last Oricru

The Last Oricru (zur offiziellen Website) ist ein Action-RPG, das euch mitten in den anhaltenden Konflikt unter dem Schutzschild auf dem ansonsten verlassenen Planeten versetzt. Ihre Entscheidungen bringen interessante Wendungen in das Gameplay, da ihr den Konflikt und dessen Ergebnis stark beeinflussen könnt. Jede Aktion hat Folgen – verbessert euren Helden und steigert eure Fähigkeiten, bevor ihr euch einem von vielen Bosskämpfen stellt.

In dieser neuartigen Welt ist die fortschrittliche Technologie fast schon vergessen. Die letzten Überreste werden als magische Objekte wahrgenommen, und nur wenige Auserwählte können diese verwenden. Einige der fortschrittlichen Technologien wie Cradle of Life können nur vom Protagonisten Silver verwendet werden.

Entscheidungen, Kämpfe und Koop

Jede Aktion, Nebenquest, auch jeder Tod kann euren Ruf bei jeder Fraktion beeinflussen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, The Last Oricru zu durchspielen – freundet euch mit jedem an oder seid der Bösewicht mit all den Konsequenzen! Der Kampf im Spiel ist komplex und zielt darauf ab, ein hartes, aber lohnendes Erlebnis zu schaffen. Ihr werdet auf verschiedene Massenkämpfe stoßen, in denen ihr bereits laufende Schlachten beeinflussen könnt.

Schaltet ihr feindliche Soldaten aus oder eilt ihr ihnen zu Hilfe? Darüber hinaus bietet das Game viele Situationen, die im Koop-Modus anders gelöst werden können als im Einzelspielermodus. Ihr werdet neue Möglichkeiten finden, wie ihr in Bosskämpfen gewinnen oder spezielle geheime Bereiche erreichen könnt. Gemeinsam seid ihr stärker – und dieses Spiel möchte das nur noch forcieren. Was haltet ihr von diesem Titel, wäre der interessant für euch?