ACME SH5210 Test: Smarte Türklingel mit Video

Feine Kniffe beim Gerät und der App

Dank zwei Sensoren weiß die Kamera genau, wann es zu dunkel ist und schaltet dann auf den Nachtmodus um. Zwar habt ihr dann keine Farben mehr, aber ein hochauflösendes Schwarz-Weiß-Bild! Zudem wird bei jedem Anläuten ein Foto gemacht, somit wisst ihr auch genau, wer wann vor der Türe steht oder stand. Wird der Knopf an der Eingangstüre betätigt, bekommt ihr eine Push-Nachricht aufs Smartphone, und die mitgelieferte Klingel spielt eine von 18 Melodien in einer von fünf Lautstärken ab – ihr habt die Wahl! Sie muss in einer Steckdose eurer Wahl stecken, 30 Meter Reichweite gibt der Hersteller ACME an.

Auch die PIR-Bewegungserkennung mit drei Empfindlichkeitsstufen ist mit von der Partie. So werdet ihr immer dann benachrichtigt, wenn jemand in den Bereich der SH5210 kommt. Diese Erkennung kann bis zu fünf Meter weit gehen, wenn ihr aber etwa freilaufende Katzen habt, solltet ihr die Empfindlichkeit auf niedrig oder mittel stellen. Darüber hinaus könnt ihr eine „Nicht stören“-Funktion (Uhrzeiten, einzelne Tage, …) nutzen, bei der die Klingel stumm bleibt und ihr auch nicht benachrichtigt werdet. BesucherInnen, die den Knopf betätigen, bekommen einen Ton (leider nicht abschaltbar) zu hören und wissen somit, dass das Anläuten erfolgt.

ACME SH5210 in der Praxis

Die physische Installation der Türklingel erweist sich als absolut unproblematisch. Mit der passenden App Smart Life könnt ihr die SH5210 mit eurem WLAN koppeln – ihr müsst dazu allerdings ein 2,4 GHz-WLAN verwenden. Wer schon auf den stärkeren Standard 5 GHz umgestiegen ist, muss sich erneut mit seinem Router auseinandersetzen. Nach dem Einscannen eines QR-Codes, der via App auf eurem Smartphone angezeigt wird, ist die Türklingel schon bereit. Ein Ring rund um den Anläutknopf kann die Farben rot und weiß darstellen, er zeigt an, ob eine Verbindung besteht. Das ist intuitiv und macht für alle BesucherInnen gleich Sinn.

Was allerdings negativ auffällt, ist, wie verbindungsschwach die SH5210 ist. Ich kann nur vermuten, dass es an einem zu starken Energiesparmodus liegt: Nach wenigen Minuten der Inaktivität werdet ihr nicht mehr benachrichtigt, wenn jemand trotz aktivierter Bewegungserkennung an der Klingel vorbeigeht. Auch das Anläuten braucht manchmal zwei Knopfdrucke – erst, wenn man den Anläut-Ton aus der Videobox hört, hat der Besuch tatsächlich erfolgreich angeläutet. Für eine Türklingel ist das ein No-Go – es liegt vielleicht an meinem Router-Setup. Aber über 70 % Empfangsstärke sollten reichen, eventuell ist die ACME-Firmware 1.1.61 schuld, wer weiß.

Die Technik der Türklingel

Die Abmessungen der ACME SH5210 betragen 13,3 x 6,7 x 3,6 cm bei einem Gewicht von 254 Gramm. Ihr könnt das Gerät wahlweise irgendwo anschrauben oder aber „locker“ platzieren – das ist ganz euch überlassen. Die Erkennungsreichweite von Bewegungen wird mit bis zu fünf Metern angegeben, für eine Kamera an sich wäre das eher Mittelmaß, für eine Video-Türklingel allerdings mehr als ausreichend. Dank der Smart Life-App könnt ihr auch Drittanbieter wie Alexa, Google, Tencent, IFTTT und andere klug einbinden. Das Gerät wird als Gegensprechanlage verwendet, kann aber auch Fotos und Videos aufnehmen (eine microSD-Karte wirkt dabei Wunder!).

Durchschnittlich zwei Monate Akkulaufzeit werden angegeben, bevor die SH5210 wieder geladen werden muss. 160 Grad Sichtwinkel bei 1280 x 720 Bildpunkten HD-Auflösung mit 15 Bildern pro Sekunde stehen euch zur Verfügung, sofern ihr ein „normales“ 2,4 GHz-WLAN verwendet. Apropos Smart Life: Die App ist ein wenig unrund ins Deutsche übersetzt und somit ist die Einrichtung komplizierter, als ihr das von anderen Anbietern kennt. Wenn ihr euch aber mal durch die ordentliche Anzahl an Menüs gekämpft und damit angefreundet habt, fällt euch auf, dass einige Einstellungsmöglichkeiten durchaus Sinn machen.