Ab sofort erhältlich: OnePlus Watch und OnePlus 9

Die OnePlus Watch und das OnePlus 9-Smartphone sind ab sofort erhältlich. Lest hier mehr zu den aktuellen Produkten!

Über das OnePlus 9

Das OnePlus 9 verfügt über ein Dreifach-Kamerasystem, das gemeinsam mit dem Kamerahersteller Hasselblad entwickelt wurde. Darin befindet sich eine 50-MP-Ultraweitwinkel-Kamera mit einem 1/1,56-Zoll-Sony-IMX766-Sensor und einer gekrümmten Freiform-Linse zur Minimierung von Kantenverzerrungen. Die 48-MP-Hauptkamera bietet überdurchschnittliche Bildgebungsfähigkeiten und setzt einen neuen Standard für die Smartphone-Farbleistung.

Das verwundert nicht, da die „Natural Colour Calibration“ gemeinsam mit Hasselblad entwickelt wurde. Es ist zudem mit einem 6,55 Zoll großen 120 Hz-Fluid Display mit HDR10+ Zertifizierung, Warp Charge 65T Ladetechnologie (von 1-100 Prozent in nur 29 Minuten) und der neuesten Version von OxygenOS 11 ausgestattet. Das OnePlus 9 ist ab sofort um 699 Euro verfügbar.

Über die OnePlus Watch

Die OnePlus Watch bietet laut Herstellerangaben ein stilvolles Design gepaart mit einer langen Akkulaufzeit und unterschiedlichen, smarten Aktivitätstrackern wie GPS, Blutsauerstoffsättigungsmesser, Pulsmesser und mehr. Sie verbindet sich nahtlos mit eurem digitalen Leben und ermöglicht es, Benachrichtigungen anzuzeigen und zu beantworten, Anrufe entgegenzunehmen sowie Musik zu speichern und abzuspielen, ohne dass eine Smartphone-Verbindung erforderlich ist.

Die OnePlus Watch kann bis zu zwei Wochen zwischen zwei Ladevorgängen genutzt werden. Ihre Schnellladetechnologie liefert Power für den ganzen Tag in nur fünf Minuten, oder die Energie für eine Woche in nur 20 Minuten. Zukünftig wird sie einige Updates erhalten, um ihre Tracking-Leistung noch weiter zu verbessern und neue Funktionen wie ein Always-on-Display, über 100 verschiedene Trainingsmodi und die Möglichkeit zur Fernsteuerung von Android-Smartphone-Kameras zu erhalten. Sie ist zum Preis von 159 Euro erhältlich. Was haltet ihr von den Geräten?