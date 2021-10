A1 und vivo bringen 5G-Smartphone vivo Y52 nach Österreich

Mit dem kürzlichen Verkaufsstart bei A1 können Konsumentinnen und Konsumenten nun auch erstmals in Österreich das vivo Y52 5G in den Händen halten. Das Smartphone aus der beliebten Y-Serie ist exklusiv beim größten heimischen Mobilfunkanbieter erhältlich. Nach der erfolgreichen Europa-Expansion im vergangenen Jahr startete Newcomer vivo Mitte Juni 2021 auch in Österreich. Das Unternehmen bringt bereits langjährige, internationale Erfahrung mit.

„Seit 25 Jahren zählt vivo als Nummer 5 unter den Smartphone-Herstellern zu den weltweit erfolgreichsten Technologieunternehmen. Schon mehr als 400 Millionen Menschen in mehr als 40 Märkten vertrauen auf uns und unsere Produkte,“ so Vice President von vivo Österreich, Martin Wallner. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem Y52 5G unser Angebot in Österreich weiter ausbauen können und mit A1 die heimische Branchen-Größe als starken Kooperationspartner an unserer Seite haben.”

Y52 5G: Top-Smartphone im Einsteiger-Preissegment

Mit dem Y52 5G kommt nun ein weiteres Smartphone der beliebten Y-Serie, die für Smartphones mit hoher Qualität im preisgünstigen Segment bekannt ist, auf den heimischen Markt. Der Newcomer besticht mit einem hochwertigen Kamerasystem: Die rückseitige Hauptkamera bietet mit 48-MP-Dreifachkamera und 2-MP-Makrokamera sowie Bokeh-Effekt die Möglichkeit, großartige Fotos zu schießen. Die 8-MP-Frontkamera eignet sich perfekt für Selfies und rundet das System ab. Für besondere Aufnahmen sorgen einige Kamera-Modi, wie der Portrait-Modus, der Super Night Modus oder der Pro-Modus. Das vivo Y52 überzeugt mit 5G-Konnektivität sowie einem Akku mit 5.000 mAh Kapazität und basiert auf Android 11. Dank MediaTek Dimensity 700 7nm Prozessor und 4GB RAM läuft das Smartphone im täglichen Gebrauch flüssig. Mit 193g Gewicht und 8,5mm Case liegt das schlanke Smartphone angenehm in der Hand.

In Österreich wird es im edlen Design in der Farbe Graphite Black bei A1 zum Beispiel im Tarif A1 Mobil S im Tarif Red Bull Mobile Core um jeweils 0 Euro erhältlich sein.