2022 findet die EA Play Live nicht statt

EA Play Live wurde zum ersten Mal seit der Gründung des Events im Jahr 2016 abgesagt. Als Grund wurden zeitliche Probleme angeführt.

Keine EA Play Live für uns

In einer Erklärung enthüllte ein EA-Sprecher deutlich, dass das Ereignis aufgrund von Timing-Konflikten nicht stattfinden wird.

“Wir lieben EA Play Live, da es unsere Art ist, uns mit unseren Spieler:innen zu verbinden und mit euch allen Neuigkeiten zu teilen. In diesem Jahr passt es jedoch zeitlich nicht, um euch alles geballt an einem Datum zu zeigen. Wir haben aufregende Dinge in unseren Weltklasse-Studios und in diesem Jahr werden wir viel mehr über diese Projekte verraten, wenn die Zeit für jedes von ihnen reif ist. Wir freuen uns darauf, das ganze Jahr über Zeit mit euch zu verbringen!”

EA Play Live ist traditionell eine persönliche Veranstaltung, die Spieler:innen Hands-on-Zeit mit den kommenden Spielen des Herausgebers bietet. Dank der aktuellen Entwicklungen wurde das Event aber wie bei den meisten Live-Events 2020 und 2021 in eine rein digitale Show umgewandelt. Einerseits finde ich das schade, weil so ein Event natürlich immer viel Aufmerksamkeit generiert hat – andererseits gibt es so über das Jahr verteilt mehr Gründe, sich zu freuen. Wie seht ihr das?