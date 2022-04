11 bit studios kündigen narratives Adventure South of the Circle an

11 bit studios kündigte mit South of the Circle eine visuell beeindruckende und faszinierende narrative Erfahrung mit einer filmreifen Story, die in den 1960ern während des Kalten Kriegs angesiedelt ist, an. Was das Spiel zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

South of the Circle erzählt die Geschichte von Peter. Er findet sich mit Entscheidungen konfrontiert, die sein Leben verändern, ist hin- und hergerissen zwischen seiner Karriere und seiner wahren Liebe und wird in den verborgenen Konflikt zwischen einander bekriegenden Militärmächten hineingezogen. Das Spiel ist in einer vom Kalten Krieg bestimmten Welt angesiedelt und erinnert dank seiner Story, die einen Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart spannt, seinem minimalistischen Stil sowie seinem herausragenden Writing und Voice-Acting an einen hochwertigen Kinofilm. Zu den hochkarätigen Talenten, die den Charakteren ihre Stimmen leihen, gehören Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody), Olivia Vinall (The Woman in White), Richard Goulding (The Crown), Anton Lesser (Game of Thrones), Adrian Rawlins (Chernobyl) und Michael Fox (Downton Abbey).