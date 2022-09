Zwei neue Charaktere aus Star Ocean 6: The Divine Force vorgestellt

Der Verlag Square Enix und der Entwickler tri-Ace haben zwei neue Charaktertrailer für Star Ocean: The Divine Force veröffentlicht.

Frisches Blut für The Divine Force

Die beiden Trailer machen sich daran, die Figuren Midas Felgreed und Nina Deforges vorstellen. Midas Felgreed ist einer der brillantesten Köpfe und Ingenieure im gesamten aucerischen Königreich. Obwohl sein Wissensdurst oft auf Gesetze und grundlegende Ethik verzichtet, ist Midas ein Mann mit starkem Prinzip, der immer beendet, was er anfängt. Nina Deforges ist eine der wenigen Menschen in Aucerius, die heilende Magie ausüben können. Sie widmet sich unermüdlich der Schaffung eines Heilmittels für die tödliche Krankheit, die das Leben ihres Vaters forderte. Frühere Charaktertrailer stellten Raymond Lawrence, Laeticia Aucerius, Albaird Bergholm und Elena vor. Star Ocean: The Divine Force wird am 27. Oktober weltweit für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen. Ohne weitere Umschweife hier die beiden Trailer für euch!