Zwei neue Charaktertrailer für Star Ocean: The Divine Force veröffentlicht

Square Enix und tri-Ace haben zwei neue Charaktertrailer für Star Ocean: The Divine Force veröffentlicht.

The Divine Force – hallo, Albaird und Elena

Star Ocean: The Divine Force wird am 27. Oktober weltweit für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen. Nun wurden zwei neue Charaktervideos vorgestellt! Albaird Bergholm ist ein Kindheitsfreund von Laeticia, er dient ihr jetzt als Ritter des Königreichs Aucerius. Er zeichnet sich durch seine mentale Stärke aus. Sein starkes Gefühl der Loyalität gegenüber Laeticia bedeutet, dass er nie weit von ihrer Seite entfernt ist. Albairds linker Arm ist bis zu seinen Fingerspitzen bedeckt, und er bewegt sich manchmal so, als ob er ihn schützen wollte.