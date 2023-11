Zum 100. Geburtstag: Callas – Paris, 1958 am 2.12.2023 exklusiv im Kino

Der neu restaurierte Film CALLAS – PARIS, 1958 – zum ersten Mal komplett in Farbe – wird weltweit exklusiv im Kino gezeigt: in Deutschland und Österreich am 2. Dezember 2023, genau am Tag ihres 100. Geburtstags. Weitere und alle weltweiten Kinotermine finden Sie auf MariaCallas.Film.

Was erwartet euch?

Callas war eine der meistdiskutierten Ikonen ihrer Zeit, sie machte mehr Schlagzeilen als Marilyn Monroe und Elizabeth Taylor, und fasziniert Musikliebhaber*innen bis heute, die von ihrem tragischen Leben ebenso ergriffen sind wie von der Dramatik und Virtuosität ihrer Auftritte. Dieses filmische Meisterwerk ist eine Hommage an die anhaltende Wirkung einer Musiklegende, die als „die Stimme des 20. Jahrhunderts” gilt, und lädt ihre geschätzten Fans und neue Generationen gleichermaßen dazu ein, die Magie dieses historischen Moments zu erleben, der nun von den wiederentdeckten Original-Filmrollen wunderschön restauriert wurde, um ihren 100. Geburtstag zu feiern.

CALLAS – PARIS, 1958 – Es sollte ein unvergesslicher Abend werden. Maria Callas, die Diva par excellence und das Gesicht der Oper im 20. Jahrhundert, gab ihr Debüt in Paris mit diesem legendären, einmaligen Auftritt am 19. Dezember 1958 an der prachtvollen Pariser Opéra.

Es war ein großes gesellschaftliches Ereignis, an dem „Le Tout Paris” teilnahm (darunter der französische Präsident Coty, Jean Cocteau, der Herzog und die Herzogin von Windsor, Charlie Chaplin, Brigitte Bardot und viele andere). Callas betrat die berühmte Bühne in ihrer elegantesten Designer-Garderobe und trug Juwelen im Wert von einer Million Dollar. Sie eröffnete den Abend mit ihrer Paraderolle, „Casta Diva” aus „Norma”, gefolgt von der eindringlichen „Miserere”-Szene aus Verdis „Der Troubadour”, bevor sie die Stimmung mit dem schelmischen „Una voce poco fa” aus „Der Barbier von Sevilla” auflockerte. Der Höhepunkt des Abends kam in der zweiten Hälfte: eine vollständig inszenierte Aufführung des zweiten Aktes von „Tosca”.

Das Repertoire dieser Aufführung zeigt die Callas von ihrer besten Seite, sowohl gesanglich als auch als Operndarstellerin. Visuelle Elemente waren in ihrer Kunst ebenso wichtig wie die stimmlichen Dimensionen.

Zum ersten Mal vollständig in Farbe und in 4K Ultra HD, sorgfältig restauriert von den kürzlich wieder entdeckten originalen 16mm-Rollen und einer neu entdeckten Tonquelle, ist dies eine Gelegenheit, diesen historischen Auftritt wie nie zuvor zu erleben.

Die visuelle Restaurierung ist nur ein Teil der Geschichte. Der Ton, ebenso wertvoll, wurde liebevoll in Dolby Atmos restauriert und stammt direkt aus dem persönlichen Archiv von Maria Callas. Jede Note, jede Nuance ihrer unvergleichlichen Stimme wurde für die Nachwelt bewahrt. Die gewissenhafte Tonmischung und das Mastering wurde den erfahrenen Händen der Miraval Studios anvertraut, um sicherzustellen, dass das Hörerlebnis ebenso hinreißend ist wie das visuelle.