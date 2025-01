Zu The Lord of the Rings: Fate of the Fellowship/Der Herr der Ringe: Schicksal der Gefährten

Nach dem Brettspiel Pandemic kommt nun The Lord of the Rings: Fate of the Fellowship, oder Der Herr der Ringe: Schicksal der Gefährten. Lest mehr!

Zu Schicksal der Gefährten

Das Brettspiel entführt uns nach Mittelerde, wenn Der Herr der Ringe: Schicksal der Gefährten, das nächste Tischspiel des gefeierten Designers Matt Leacock und des Herausgebers Z-Man Games, im Juni erscheint. “The Lord of the Rings: Fate of the Fellowship wird ein thematisch reichhaltiges kooperatives Gameplay enthalten”, schrieb Leacock und erklärte den Kern des Spiels auf seinem offiziellen Blog. “Die Spieler*innen übernehmen die Rolle von Helden, um die Oasen von Mittelerde vor vorrückenden Schattentruppen zu verteidigen, während sie Frodo helfen, den Nazgûl zu entfliehen, während er zum Berg des Schicksals reist, um den einen Ring zu zerstören.”

Der Herr der Ringe: Schicksal der Gefährten wurde für 1-5 Personen entwickelt und bietet 13 spielbare Charaktere, 14 Event-Karten und 24 Ziele, die mit brandneuer Kunst beliebter Franchise-Helden verbunden sind. Das Herzstück des Projekts ist eine 11-Zoll-Nachbildung von Barad-dûr, dem bedrohlichen Turm, der als persönliche Festung des Lord of the Rings-Antagonisten Sauron fungiert. Das System, das Leacock für sein beliebtes Brettspiel Pandemic entwickelt hat, wurde seit 2016 an verschiedene Einstellungen angepasst, darunter die Cthulhu-Fantasy, World of Warcraft und Star Wars, aber The Lord of the Rings: Fate of the Fellowship ist vielleicht das passendste!