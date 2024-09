Zu Gast im Ratscher Landhaus: Wein- und Wellbeing vom Feinsten

Ende August konnte ich mit meiner kleinen Familie ein paar sommerliche Tage im Ratscher Landhaus an der südsteirischen Weinstraße verbringen – was uns ganz besonders gefallen hat und was das familiengeführte Hotel zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Die Gastgeber:innen: Nachhaltig und regional

Michaela und Andreas Muster, die ich bei einem Pressefrühstück im Café Landtmann in Wien kennenlernen durfte, sind Vollprofis und Herzensmenschen in einem. Beide kommen aus dem ländlichen Umfeld (Bauernhof und Weingut) und haben viel von der Welt gesehen – sei es am Kreuzfahrtschiff oder in Chicago, ehe sie 2009 das Ratscher Landhaus erworben haben. Dazu gehörte viel Mut, wie Andreas Muster sich erinnert, hatte man ja das Landhaus nicht geerbt, sondern erst kaufen müssen. Der Mut damals hat sich bezahlt gemacht – in den letzten 15 Jahren haben die beide neben einer Wein- und Wellbeing-Oase in der Südsteiermark auch viel für die Region getan und so beispielsweise die Gastrovibes (dazu später mehr) ins Leben gerufen. Aber auch Nachhaltigkeit ist den Musters überaus wichtig: Kurze Transportwege, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft (z.b. Regenwasser zum Gießen), die Produktion von ökologischer Energie (Wärme durch Hackschnitzel aus dem eigenen Wald bzw. Gewinnung von Solarstrom), ein Naturpool, der ganz ohne Chemie und Chlor auskommt sowie das im Frühling 2024 gestartete große Projekt „Blühwiese“ sind nur ein paar Beispiele dafür.

Mittlerweile sind sie zu viert und die beiden Söhne (Stefan Karl und Christoph) helfen schon jetzt hie und da mit, lernen von den Eltern und wollen – wenn die Zeit gekommen ist – in die großen Fußstapfen der Eltern treten.

Die Zimmerkategorien im Überblick

Das Hotel in der Südsteiermark bietet Panoramasuites und -zimmer (30-45m² für 2 – 4 Personen) im Neubau sowie verschiedene Suite- und Zimmerkategorien im Stammhaus (20-45m² für 2 – 5 Personen). Wir konnten während unseres Aufenthalts die Juniorsuite des Stammhauses als auch eines der neuen Panorama-Zimmer beziehen. Die Panoramasuites und -zimmer sind modern, funktional und wunderschön – vor allem der Ausblick – aber auch das Stammhaus muss sich nicht verstecken. Man merkt dem Stammhaus an, dass es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber wir haben uns dennoch pudelwohl gefühlt. Für uns als kleine Familie hat die Juniorsuite, die mit gut gewählten Deko-Elementen und Anpassungen auch den Sprung ins Hier und Jetzt geschafft hat, sehr gut gepasst. Wir haben auch ein Babybett samt Decke und Polster in die Suite gestellt bekommen, in dem sich unsere Kleine super ausruhen konnte (mittags wie auch abends). Eine kleine Überraschung war auch der Bade-Poncho für unsere Kleine, den sie immer angezogen hat, wenn sie beim Pool/Teich, aber gerade nicht im Wasser war.