Zahnheld Schallbürste und Munddusche – Professionell zuhause

Das deutsche Unternehmen Zahnheld möchte den Markt für professionelle Zahnpflege weiter umpflügen. Es soll sich auch zuhause so anfühlen, wie nach einer profesionellen Mundhygiene. Damit tritt Zahnheld schon länger in Konkurrenz zu den etablierten Marken auf diesem heiß umkämpften Feld.

Zahnheld poliert sanft

Die verschiedenen Modi der Zahnbürste tragen erheblich zu einem sauberen und frischen Gefühl im Mund bei. Egal, ob man eine sanfte Reinigung für empfindliches Zahnfleisch oder eine intensivere Reinigung für die tägliche Pflege bevorzugt – die Zahnheld Schallzahnbürste Gero hat für jeden Bedarf den passenden Modus. Für die umfassende Pflege sorgen dabei die Modi Clean und Polish. Diese müssen nicht jedes Mal verwendet werden, da so die Putzdauer doch nach oben geht. Bereits mit den Putzmodi entsteht aber ein frisch-sauberes Gefühl im Mund, dass sich deutlich von jenem mit Handzahnbürsten, aber auch klassisch-elektrischen unterscheidet.

Um hier noch weiter zu individualisieren, bietet Zahnheld Aufsätze in fünf verschiedenen Ausführungen. Von sensiblen Bürstenköpfen für empfindliche Zähne bis hin zu intensiveren Varianten – Pro X-Clean genannt – für eine gründliche Reinigung ist alles dabei. Besonders für Familien ist dies ideal, da alle ihren individuellen Bürstenkopf nutzen können. Zahnheld hat dabei auch an die Kleinsten im Haus gedacht und bietet Bürstenköpfe in spezieller Größe. Damit wird das Zähneputzen für Kinder zu einem echten Erlebnis. Die kindgerechten Aufsätze machen das tägliche Ritual zu einer spaßigen Angelegenheit und fördern gleichzeitig eine gründliche Mundhygiene von klein auf.

Akku und Transport

Dank der langen Akkulaufzeit fällt auch diese unschöne Ladestation, die man von anderen Bürsten kennt und die immer vom Restwasser verschmutzt ist, weg. Einmal aufgeladen hält die Zahnheld Zahnbürste mehrere Wochen und zeigt ihren Ladestand mittels dreier Leuchten an. Vor allem für Reisen oder einen hektischen Alltag, in dem das Aufladen häufig vergessen wird, sehr praktisch. Damit Gero auf Reisen sicher unterwegs ist, kommt er in ein, von außen betrachtet, hübsches Etui. Wer genauer hinsieht merkt aber schnell, dass die Holzoptik täuscht es aus Kunststoff ist. Das mag ins nachhaltige Konzept passen, Stichwort Recycling, stört aber den sonst sehr wertigen Eindruck.