Xiaomi fördert junge Tennis-Talente: Unterstützung für die Sparring Partner der Profis

Technologie trifft Sport: Xiaomi Österreich setzt auf gezielte Förderung von Nachwuchstalenten und unterstützte die Sparring Partner der Profis im Rahmen der diesjährigen Erste Bank Open. Die Initiative bot österreichischen Talenten die einmalige Gelegenheit, als Hitting-Partner mit internationalen Profis wie Frances Tiafoe, Alex de Minaur, Grigor Dimitrov und Turniersieger Jack Draper auf dem Platz zu stehen.

„Die Verbindung von Sport und Technologie hat für uns bei Xiaomi eine besondere Bedeutung. Das Unterstützen der Sparring Partner ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie innovative Initiativen Menschen zusammenbringen und Talente fördern können“, erklärt Florian Lindebner, Leiter Marketing und PR bei Xiaomi Österreich. „Es erfüllt uns mit Stolz, Teil einer Aktion zu sein, die nicht nur den Profisport unterstützt, sondern auch jungen Spielern und Fans eine Plattform bietet, ihre Leidenschaft für Tennis auszuleben.“

Inspiration für die Zukunft

Für die Sparring Partner war die Zeit mit den Profis weit mehr als ein sportliches Erlebnis – es war eine Plattform, um Menschen zu inspirieren. Es brachte junge Talente mit den Stars der Tenniswelt zusammen und zeigte, wie Leidenschaft, Präzision und technisches Können Synergien schaffen können.

„Solche Aktionen sind essenziell, um die nächste Generation von Talenten zu motivieren und eine nachhaltige Begeisterung für den Sport zu fördern“, betont Florian Lindebner. „Wir freuen uns, Teil einer Initiative zu sein, die nicht nur Momente der Begeisterung schafft, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Sport-Community hat.“

„Mit diesen Aktionen rücken wir unter anderem gezielt die NextGen, unsere Nachwuchstalente, in den Fokus – mit dem Ziel, sie zu fördern, zu inspirieren und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen. Wir sind besonders stolz darauf, mit Xiaomi einen engagierten Partner an unserer Seite zu haben, der unsere Talente unterstützt und ihre Leidenschaft für den Sport honoriert“, ergänzt Stefan Gatterbauer, Head of Sales bei e|motion.

Mit seiner Unterstützung für die Sparring Partner zeigt Xiaomi, dass Technologie und Sport in Kombination starke Impulse für die Gesellschaft setzen können – und bleibt seiner Vision treu, Erlebnisse zu schaffen, die Menschen verbinden.