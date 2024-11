X-MAS Geschenketipp für Foodies: Fermentierter Kampot Pfeffer

Ihr seid noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für eine/n Genießer:in? Dann haben wir einen ganz besondern Tipp für euch von Van den Berg: Fermentierter Kampot Pfeffer.

Fermentierter Kampot Pfeffer – der Champagner unter den Pfeffern

In der Welt der Gewürze gibt es Momente, die besonders kostbar sind – so selten und exquisit, dass sie den Vergleich mit den edelsten Delikatessen verdienen. Der fermentierte Kampot Pfeffer von Van den Berg ist genauso ein Schatz. Bekannt als der „Champagner des Pfeffers“ und von vielen verehrt als der „Kaviar der Pfefferkörner“, setzt er Maßstäbe, die weit über den Alltag hinausgehen.

Strenge Anbauregeln für Spitzenqualität

Sein Ursprung? Ein engagiertes Kollektiv im Herzen von Kampot, Kambodscha, wo jede Pfefferbeere mit Sorgfalt und Tradition kultiviert wird. Ähnlich wie der Champagner unterliegt auch der Kampot-Pfeffer strengen geografischen Anbauregeln. Nur die Regionen Kampot und Kep bringen diese einzigartige Qualität hervor, die sich auch in echtem roten und schwarzem Kampot Pfeffer wiederfindet. Der jüngere, grüne Pfeffer wird durch die jahrhundertealte Fermentationstechnik veredelt, wodurch eine angenehm weiche Schärfe und sein tiefer Geschmack entstehen.

Eine Symphonie aus Tradition und Geschmack

Dieses Juwel der Gewürzwelt entsteht also, wenn die grün geernteten Pfefferbeeren in Tontöpfen 6 Monate fermentieren und so ihre charakteristische schwarze Farbe annehmen. Die Fermentation verleiht dieser Pfeffer-Rarität unvergleichliche Geschmacksnoten: tief, vielschichtig und leicht salzig – ein Aroma, das sich wie ein Luxusritual anfühlt. Es ist, als würde ein eleganter Tropfen Champagner deine Geschmacksknospen kitzeln, während du zugleich den satten, mineralischen Reichtum von Kaviar spürst.