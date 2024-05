Wow! Nachricht aus dem All ab 29.5.2024 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt von Wow! Nachricht aus dem All verpasst hat – Constantin Film bringt den galaktischen Familienfilm am 29.5.2025 auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

Mit elf Jahren ist Billie auf dem besten Weg, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten, die als Astronautin das All erforscht hat. Begeistert vom Weltraum und der Kommunikation mit Außerirdischen trifft sie zufällig auf Dino, der ihre Faszination teilt. Nachdem sie gemeinsam an einem selbstgebauten Radioteleskop tüfteln, stoßen sie auf Signale von Außerirdischen?! Niemand will ihnen glauben, auch nicht im ESA-Weltraumhafen, wo sie Antworten auf ihre Fragen suchen. Billie und Dino gehen auf eigene Faust auf dem Gelände auf Spurensuche und entdecken in einem geheimen Labor einen schwebenden Stein! Als sie von den Wachleuten entdeckt werden, müssen sie ganz schnell ein gutes Versteck finden … und landen durch Zufall in einer Rakete, die sie direkt ins All katapultiert – ein atemberaubendes Abenteuer beginnt!

Unter der Regie von Felix Binder („Club der roten Bänder – Wie alles begann”, „Freaks – Du bist eine von uns”) gehen die beiden Nachwuchstalente, Ava-Elizabeth Awe in ihrer ersten Langfilmrolle, und Felix Nölle („Lauras Stern”, „Die Kaiserin”) auf eine galaktische Mission. An ihrer Seite vor der Kamera von Sonja Rom („Träume sind wie wilde Tiger”, „Die Wilden Kerle 1-3″) sind im hochkarätigen Cast u.a. Ronald Zehrfeld („Babylon Berlin”), Lavinia Wilson („Enkel für Anfänger”, „Legal Affairs”), Alwara Höfels („Fack ju Göhte 1+2″, „Frau Müller muss weg”), Daniel Christensen („Eberhofer”-Reihe), Anatole Taubman („James Bond – Ein Quantum Trost”, „Men in Black: International”) und Ludwig Trepte („Unsere wunderbaren Jahre”) zu sehen.