Wir veranstalten ein Insidious – The Red Door Gewinnspiel zum Kinostart

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 7.7.2023 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Insidious – The Red Door Kinogutscheine und Insidious – The Last Key Blu-rays. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x 2 Insidious – The Red Door Kinogutscheine

2 x Insidious – The Last Key (Blu-ray)

Was erwartet euch?

In INSIDIOUS: THE RED DOOR kehrt die Originalbesetzung des Horror-Franchises für das finale Kapitel der furchterregenden Geschichte der Familie Lambert zurück. Um ihre Dämonen ein für allemal loszuwerden, müssen Josh (PATRICK WILSON) und Dalton (TY SIMPKINS), der inzwischen alt genug ist, um aufs College zu gehen, tiefer als jemals zuvor in „Das Ewigreich“ eindringen. Dort werden sie mit der dunklen Vergangenheit ihrer Familie konfrontiert und einer Reihe neuer, noch furchteinflößenderer Schrecken, die hinter der roten Tür auf sie lauern.

Die Originalbesetzung von „Insidious“ ist zurück mit Patrick Wilson (der auch sein Debüt als Regisseur gibt), Ty Simpkins, Rose Byrne und Andrew Astor. In weiteren Rollen spielen Sinclair Daniel und Hiam Abbass. Der Film wurde produziert Jason Blum, Oren Peli, James Wan und Leigh Whannell. Das Drehbuch stammt von Scott Teems, nach einer Story von Leigh Whannell und Scott Teems, basierend auf Charakteren von Leigh Whannell.