Winterzauber und festliche Momente im Naturglück Alpenhof

Die Vorweihnachtszeit in der Region bietet euch besondere Erlebnisse, die über das klassische Hotelprogramm hinausgehen:

Der Winter hat im Naturglück Alpenhof in Filzmoos Einzug gehalten und das Haus ist nach einer ruhigeren Herbstphase wieder voller Leben. Während die meisten Zimmer bis Anfang Januar bereits belegt sind, ergeben sich durch kurzfristige Stornierungen aktuell noch vereinzelte Gelegenheiten für euch, die Weihnachtstage im verschneiten Gebirge zu verbringen. Versucht euer Glück! Wir waren schon im Alpenhof und haben jede Minute genossen – lest hier mehr .

Spektakuläre Winterevents: Ballone und Schneeballschlachten

Filzmoos verwandelt sich im Winter in eine Arena für außergewöhnliche Ereignisse.

Ballonwochen und Weltmeisterschaft

Vom 10.01. bis 24.01.2026 hängen unzählige bunte Ballone am Himmel über Filzmoos. Ein besonderes Highlight ist die Nacht der Ballone mit dem traditionellen Ballonglühen am 10.01.2026. Wenn ihr die Alpenwelt selbst von oben sehen wollt, könnt ihr eigene Fahrten buchen – achtet bei der Anfrage bitte darauf, Filzmoos als Startplatz anzugeben. Als langfristigen Ausblick dürft ihr euch zudem auf die Gasballon-Weltmeisterschaft freuen, die vom 27. August bis 05. September 2026 bei uns stattfindet.

3. Yukigassen-Meisterschaft: Die größte Schneeballschlacht Österreichs

Vom 13. bis 15. März 2026 wird es sportlich und actionreich. Yukigassen ist eine professionelle Schneeballschlacht aus Japan, bei der zwei Teams versuchen, die gegnerische Flagge zu erobern oder die Gegenspieler:innen abzutreffen.

Der Austragungsort: Gespielt wird auf 1.600 Metern Seehöhe – dem höchsten Yukigassen-Platz Europas. Der Transport mit der Gondel ist für alle Teammitglieder:innen inkludiert.

Euer Team: Ihr benötigt mindestens 7 Spieler:innen auf dem Feld und könnt bis zu 3 Ersatzspieler:innen mitbringen.

Preise: Es geht um Ehre, Teamgeist und attraktive Preisgelder (beispielhaft lagen diese 2025 zwischen 1.000 Euro und 3.000 Euro).

Alpenhof-Service: Wir unterstützen euch gerne bei der Anmeldung. An unserer Hotelbar geben wir euch zudem wertvolle Tipps zur Taktik. Nutzt für euren Aufenthalt am besten unser spezielles Yukigassen-Package, um vor und nach dem Turnier in unserem Wellnessbereich zu regenerieren. Verweist bei eurer Anfrage einfach direkt auf die Yukigassen-Pauschale.

Eure Winteraktivitäten und Angebote

Für alle Sportbegeisterten und Erholungssuchenden bietet das Hotel verschiedene Pakete an, die ihr direkt nutzen könnt:

Skifahren: Profitiert von Aktionen wie der Skisafari, den Best-Ager-Wochen oder der Skipass-Aktion für 20 Euro.

Langlauf und Wandern: Die Höhenloipe mit Panoramaaussicht ist ein Muss für Langläufer:innen. Zudem könnt ihr dreimal pro Woche an geführten Winter- und Schneeschuhwanderungen teilnehmen.

Oster-Special: Wenn ihr den Winter verlängern wollt, dürft ihr euch zu Ostern über eine Gratisnacht freuen.

Wellness: Die Verwöhnpension und der großzügige Wellnessbereich stehen euch für die nötige Erholung nach einem Tag im Schnee zur Verfügung.

Kontaktdaten

Naturglück Alpenhof

Neuberger Straße 2

A-5532 Filzmoos

Tel. +43 (0) 6453/87000

office@alpenhof.com | www.alpenhof.com