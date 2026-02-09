Willkommen in einem 90er-Anime: Orbitals für Nintendo Switch 2

Orbitals wurde erstmals Anfang des Jahres angekündigt und ist ein Puzzle-Abenteuerspiel für zwei Spieler. Erfahrt hier mehr!

Über Orbitals

Nintendo krönte das partnerorientierte Nintendo Direct mit einer Flut von Bethesda-bezogenen Ankündigungen, aber das wohl interessanteste Spiel des Showcases erschien gleich zu Beginn. Orbitals wurde erstmals Anfang des Jahres angekündigt und ist ein Puzzle-Abenteuerspiel für zwei Spieler, in dem ihr und euer Koop-Partner die intergalaktischen Entdecker Maki und Omura spielen, um ihr Zuhause in den Sternen vor einem kommenden kosmischen Sturm zu retten. Was das Gameplay angeht, sieht es so aus, als wäre Orbitals zumindest teilweise von It Takes Two und natürlich Split Fiction inspiriert, aber was hier wirklich auffällt, ist die Anime-inspirierte Grafik der 90er Jahre.

Das Spiel kommt irgendwann im Sommer 2026 und sieht in Bewegung irgendwie genauso gut aus wie in Zwischensequenzen. Es als spielbaren Samstagmorgen-Cartoon zu beschreiben, klingt zwar nach einem Klischee, aber Orbitals hat diese Ästhetik wirklich perfektioniert. Ob das Spiel an die Perfektion rankommt, die Josef Fares‘ Hazelight Studios in den letzten Jahren gesetzt hat, bleibt abzuwarten, cool aussehen tut das Game jedenfalls. Nintendo hat es geschafft, dieses als Switch 2-Exklusivprodukt zu ergattern, das wir entweder lokal oder online spielen können, und dank der GameShare-Funktion der Konsole muss nur eine Person das Spiel besitzen.