Willkommen an Bord: Relaxschiff und SeeSPA im Kollers am Millstätter See

Wellness unter freiem Himmel: Im Hotel KOLLERs am Kärntner Millstätter See spielen sich Entspannung und Genuss in einem traumhaften Garten am Seeufer ab. Das Hideaway hat Wellnessgenießern viel zu bieten: KOLLERs SPA, das mit drei Relax Guide Lilien ausgezeichnet ist. Eine See-Lage, die Sommergefühle beflügelt. Zum Relaxen im Wellenschlag geht es hier auch auf die MS KOLLERs SWAN. Dass das Seebad mit 28 Grad immer angenehm warm zum Baden ist, selbst dafür kann das KOLLERs garantieren.

Mit viel Liebe hat die Gastgeberfamilie in ihrem KOLLERs ein Ensemble aus einer blühenden Gartenoase, aus traumhaften Liegedecks am See, aus Außenpool und Kuscheloasen angelegt. Nicht zu übertreffen ist der Luxus, jederzeit in dem beheizten Seebad im Millstätter See zu schwimmen. Das 130 m² große Seebad mit Trinkwasserqualität wird ganzjährig mit Energie aus ressourcenschonenden, erneuerbaren Energiequellen auf 28 Grad erwärmt. Sonnenanbeter verlegen die See-Wellness auf das Sonnendeck des Relax-Schiffs „MS KOLLERs Swan” und wiegen sich in Ruhe und Stille unter dem Sommerhimmel. Das SPA am See bezaubert mit seinem modernen Sauna-Kubus mit Sonnendeck, offenem Kamin, Vitamin- und Teebar. Während man in der Sauna schwitzt, schweift der Blick über das Wasser. Anschließend wartet die Relax-Lounge zum vollkommenen Chill-Out. In KOLLERs SPA lassen sich Hotelgäste von hochwirksamen Vinoble-Kosmetikbehandlungen, stärkenden und aktivierenden Massagen, entspannenden und effektiven Packungen verwöhnen.

Wer sich im KOLLERs wie ein Captain fühlen möchte, der wohnt in der Luxus-Bootshaus-Suite mit Yacht-Feeling. Edle Materialien, stimmige Farben und liebevolle Details charakterisieren alle Suiten und Zimmer vor der malerischen Kulisse der Seenlandschaft. In stilvoller und gepflegter Atmosphäre verwöhnt die Küchenbrigade mit kulinarischen Genüssen aus der regionalen, mediterranen und internationalen Küche.

Aktuelles Angebot:

KOLLERs Seen Wellness (ab 02.05.24)

Leistungen: 7 Nächte, KOLLERs Gourmet-Halbpension, Beauty-/Massage-Behandlungen im Wert von 100 Euro pro Person, Entspannung in KOLLERs SPA, Badeerlebnis im beheizten See, Relaxen im Schiff MS KOLLERs Swan, alle Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 910 Euro