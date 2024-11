Wicked X Lush: Magische Kollektion zum Film angekündigt

Anlässlich des bevorstehenden Wicked-Kinostarts kündigte Lush eine spezielle Wicked X Lush-Kollektion an. Sie ist voller Wunder, wie ihr sie noch nie gesehen habt, wo Pink gut zu Grün passt, wo sich unwahrscheinliche, aber wunderbar ergänzende Düfte zu beliebten Produkten für Dusche, Bad und Körper vereinen – die ideale Auswahl für alle Hexen, Zauberer und magische Wesen aus dem Land Oz.

Am 12. Dezember kommen Elphaba und Glinda in dem spektakulären Kinoereignis Wicked von Universal Pictures, das Generationen geprägt hat, in Österreich auf die Leinwand. Um die mit Spannung erwartete Premiere des Films zu feiern, bringt Lush seinen Fans die bisher größte Lush-Kooperation! Freut euch auf die Enthüllung von 11 Produkten aus verschiedenen Kategorien, bei denen für alle etwas dabei ist!

„Wicked” ist die unerzählte Geschichte der Hexen von Oz und folgt zwei Frauen, Elphaba und Glinda, die eine ungewöhnliche Freundschaft schließen und sich gegenseitig auf eine Weise stärken, die sie beide nicht voraussehen. Lush, ein Unternehmen, das sich seit 1995 für Kampagnen einsetzt, kann diese Geschichte gut nachfühlen, da sie sich über Standards und Konventionen hinwegsetzt, um Menschen, Tiere und die Umwelt, die sie ihr Zuhause nennen, zu unterstützen – Werte, die auch bei Lush im Mittelpunkt stehen.

Die Wicked x Lush Kollektion im Überblick:

Pink Fizzes Good With Green Badebombe (7,95 Euro pro Stück)

Diese Badebombe wird so beliebt sein! Grüne Wirbel durchziehen diese funkelnde rosa Badebombe, die nach zwei sich ergänzenden Parfüms duftet. Der leichte, helle und cremige Blumenduft von Rosenöl vermischt sich mit den reichen, holzigen Noten von Zedernholz und Vanille-Absolue. Es ist eine Geschichte mit zwei Teilen!

Emerald City Seife (9,00 Euro pro Stück)

Schäum dich ein und komm nach Emerald City, mit Schaum aus Zimt und einem Hauch von Limette. Es ist alles großartig und alles grün an einem seifigen Tag in Emerald City, der Schaum ist so weich, dass er der Schwerkraft trotzt.

Elpheba’s Hat Badebombe (8,95 Euro pro Stück)

Wirf diesen ikonischen Hut in die Badewanne und erschaffe deine eigene Magie, während er ein grünes Sprudeln und einen funkelnden Glanz offenbart und ein bezauberndes Gebräu erzeugt. Ein reichhaltiger Duft aus dunklem, Sumatra-Patchouli, kuscheliger Vanille und dem würzigen Hauch von schwarzem Pfefferöl erzeugt einen tiefen, geheimnisvollen Duft. Entspanne dich in der Badewanne; du bist wunderbar, so wie du bist.

Glinda’s Tiara Seife (9,00 Euro pro Stück)

Werde Glinda-fied mit toller Seife! Schäume mit den beliebten Noten von brasilianischem Orangenöl und wärmendem Kardamom auf, während reichhaltiges Sandelholzöl deinen Geist beruhigt und deine Haut besänftigt. Für einen Hauch von rosa Perfektion gibt es einen perlmuttartigen Glanz, der dir das Gefühl gibt, total Glinda-fied zu sein.

The Wizard of Oz Badebombe (9,95 Euro pro Stück)

Nicht alles ist so, wie es scheint. Kein Zauberer, der existiert oder existierte, könnte unter all der Täuschung und Falschheit so gut riechen. Lass dich in warmes Badewasser mit dem Geruch von Geranie fallen und warte einen Moment, bis sich der wahre Zauberer mit einer Fülle von bronzefarbenen Petitgrain-Aufgüssen offenbart.

Green Shower Elixir Duschgel (ab 11,95 Euro pro Stück)

Ein Elixier, das so bezaubernd ist, dass ganz Oz bereit ist, grün zu werden! Springe unter die Dusche mit einem Aufguss aus Weidenröschen, einem Schuss brasilianischem Orangenöl und einem Hauch von Benzoe-Resinoid. Zitrus-süße und pikante Noten werden in deinem Badezimmer schweben, zusammen mit einem grünen, holzigen Duft, der dir hilft, dich zu erden. Mit diesem Elixier in der Tasche kann dir niemand in ganz Oz etwas anhaben!

Elphaba’s Broomstick Schaumbad (12,95 Euro pro Stück)

Der Himmel ist die Grenze mit diesem wogenden, sprudelnden Gebräu aus Nelke absolut und beruhigender Rose. Noten von erfrischender Mandarine durchdringen den Duft und kreieren einen verrucht schönen Duft, der Sie über Oz schweben lässt.

Glinda’s Wand Schaumbad (12,95 Euro pro Stück)

Halte diesen wieder verwendbaren Seifenblasenstab unter fließendes Badewasser, um ein einfach zauberhaftes Bad zu nehmen. Weicher Schaum steigt wie von Zauberhand auf, während der süße und cremige Duft von Rosenöl und Vanille-Absolue die Luft erfüllt.

Elphaba Thropp Body Spray (50,00 Euro – 200 ml)

Ein betörender Duft für alle, die das Normale für überbewertet halten. Die Kopfnoten von würzigem rosa Pfefferöl verbinden sich mit dem reichen, holzigen Duft von Zedernholz und kuscheligem Vanille-Absolue. Nur ein Spritzer, bevor du aus der Tür gehst, und schon bist du auf dem Weg, deine eigene Magie zu erschaffen!

Glinda Upland Body Spray (50,00 Euro – 200 ml)

Der wunderschöne Duft von klarem, blumigem Rosenöl vermischt sich mit sanften, samtigen Noten von Benzoeharz. Cremige Vanille und nussige Pistaziennoten versüßen die Sache und geben dir das Gefühl, über Oz zu schweben.

Shiz University Massage Bar (13,95 Euro pro Stück)

Die Studenten der guten alten Shiz ermutigen dich, dich wieder zu verjüngen! Ein Massage Bar, der so neu und so kraftvoll ist, dass er die Sinne jeder Hexe und jedes Zauberers beruhigt. Die Haut wird sich durch die pikant-süßen Öle und die Berührung von Kakao- und Sheabutter beruhigt und angenehm duftend anfühlen – dafür kannst du Oz danken!