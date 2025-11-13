Wicked x Lush im Test: Vier Produkte auf dem Wohlfühl-Prüfstand

Die neueste Kollektion Wicked x Lush hat sich im Sortiment magisch manifestiert. Wir durften vier Produkte testen – lest unsere Eindrücke!

Zur Wicked x Lush Kooperation

Von der offiziellen Website: Frohlocke! Die epische Badegeschichte geht weiter mit Wicked: For Good x Lush. Inspiriert vom Finale des weltweiten Kino-Hits von Universal Pictures, kannst du dich auf diese 10-teilige Kollektion für Bad, Dusche und Body freuen. Sie bringt unsere Lieblinge zurück ins Badezimmer – und auch ein paar Besucher*innen von der gelben Ziegelsteinstraße. Tauche mit der Badebombe Glinda’s Wedding Dress in süß duftendes, blumiges Wasser ein und genieße sie am besten zusammen mit dem Zauberstab Schaumbad Tap To Bubble.

Finde deinen eigenen Weg nach Oz mit der exklusiv im Lush Club erhältlichen Seife Yellow Brick Road, die nach belebender Bergamotte und saftiger Grapefruit duftet. Oder entfessle deine Kraft mit Elphabas superweichmachendem floralen Körperpeeling. Eines ist jedoch sicher: Du wirst gewaschen werden – for good, für immer. So viel zur Einführung, und nun sind wir am Start. Wir berichteten bereits von dieser Kooperation und durften vier Produkte aus dieser Kollektion testen. Worum es sich handelt und wie unsere Eindrücke davon sind, lest ihr gleich hier!

Glinda’s Wedding Dress, Badebombe

11,50 Euro pro Stück

Diese Wicked: For Good x Lush Badebombe ist aus etwas Altbewährtem gemacht, nämlich Lushs klassischen Rezept für Badebomben mit Natron. Und etwas Neuem, nämlich dem For Good Duft, einer Mischung aus exquisitem Veilchen, verfeinert durch pudrige Rose. Sie enthält auch etwas sorgfältig Ausgewähltes, nämlich Mandelöl, das Lush von Produzent*innen in Marokko kauft. Und auch etwas Schräges, nämlich einen Kern voller Schmetterlinge, die auf dem Wasser aufblühen und um dich herumflattern. Im tatsächlichen Gebrauch umhüllt euch dann der Rosenduft, während sich die Badebombe sprudelnd und spektakulär entfaltet. Alles in allem ist die 245 Gramm schwere Badebombe etwas Einmaliges, farbenfroh und mit vielen Facetten könnt ihr so euer Bad wahrlich zauberhaft gestalten!

Lion, Badebombe

7,50 Euro pro Stück

Fühlst du dich ein bisschen ängstlich? Oh je! Drück mal kurz die Pausetaste und genieß ein sprudelndes Bad mit dieser Wicked: For Good x Lush Badebombe. Der Löwenanteil der Zitrusöle wird durch cremiges Mandelöl verfeinert, damit du deinen Mut wiederfindest. Beim Reinwerfen erwarten euch gleich mal belebende Zitrusnoten von Orange und Zitrone. Was als cremige, aromatische Note beschrieben wird, erfüllt euch in den ersten Minuten des Bads. Die spritzige Fruchtkomposition macht sich breit, und eure Haut wird dank dem Mandelöl so richtig geschmeidig. Bis der Löwenkopf komplett zergangen ist, habt ihr Kraft für den weiteren Tag gewonnen!

Kiamo Ko Castle, Seife

9,50 Euro pro Stück

Tauch ein in eine fruchtig-blumige Fantasiewelt und lass dich von der hautpflegenden Wicked: For Good x Lush Seife verwöhnen. Nimm die Miniaturfestung in deine Handfläche, schäum sie auf und lass dich von Lushs Duft Castle In The Clouds davontragen. Wie riecht der genau? Reife Beerennoten werden durch frische grüne Geranie und zarten Jasmin mit einem Hauch von spritzigem schwarzem Pfeffer unterstrichen. So entsteht ein luftiger, leuchtender Duft. Genau so schäumt sich die coole Seife dann auf eurer Haut auf, und nach dem Waschen fühlt ihr euch angenehm hydriert. Ein Hauch von schimmerndem Perlglanz in der Mitte rundet den Eindruck gelungen ab, und das auch bei täglicher Benutzung.

The Wize And Magnificient Wizard, Duschgel

ab 13,- Euro für 115 ml

Schließ die Tür ab und zeig dein wahres Ich. Spring unter die Dusche, seife dich ein und spüle dich ab. Sei wieder großartig und stark. Der Duft entspricht exakt jenem olfaktorischen Erlebnis, das schon die Badebombe The Wizard im Jahr 2024 geboten hat. Belebend werdet ihr mit blumiger Geranie und erdigem Thymian begrüßt, und Eichenmoos sorgt für ein markantes, waldiges und moosiges Aroma. Wie alle anderen Duschgels von Lush auch schäumt The Wize And Magnificient Wizard sehr gut auf eurer Haut, das heißt, ihr werdet pro Dusche nicht viel davon benötigen. Ihr kommt also eine schöne Weile selbst mit 115 ml aus!