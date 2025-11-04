Wicked x Lush: Die neue Kollektion ist einfach zauberhaft!

Die neue Wicked x Lush-Kollektion ist eine exklusive Zusammenarbeit von Lush mit Universal Pictures zum Kinostart des Films Wicked: Die unerzählte Geschichte der Hexen von Oz.

Über Wicked x Lush

Diese limitierte Produktreihe vereint pinke und grüne Designs, inspiriert von den Figuren Elphaba und Glinda, als duftende Highlights für Bad, Dusche und Körperpflege. Die Kollektion ist in allen Lush-Filialen, in der App und online erhältlich. Zum Hintergrund: Die Geschichte von Wicked feiert starke Freundschaft und gegenseitige Stärkung zweier außergewöhnlicher Frauen, was sich in der Kooperation als Thema widerspiegelt. Hier die Produkte im Überblick für euch – die Wicked x Lush-Serie offeriert elf verschiedene Produkte, darunter:

Alle Produkte tragen magische Namen und Designs, die an das Land Oz und seine berühmten Hexen angelehnt sind. Die Kollektion besticht durch überraschende Duftkombinationen und ist durchweg vegan sowie tierversuchsfrei. Sie spricht Hexen, Zauberer und alle magischen Wesen an – und natürlich Fans des Films und von Lush gleichermaßen. Die Preise liegen im üblichen Lush-Segment, die Produkte sind limitiert und voraussichtlich rasch vergriffen. Die Wicked x Lush-Kollektion bietet eine farbenfrohe und duftende Hommage an das Film-Highlight des Winters. Wer sich ein Stück Oz-Feeling nach Hause holen möchte, sollte sich die Kollektion nicht entgehen lassen! Ist da etwas für euch dabei?