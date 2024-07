WELOCK startet Deals für den Juli: Bis zu 25 % auf smarte Schlösser sparen

Der Anbieter WELOCK will uns den Juli 2024 versüßen und hat dafür einen Deal auf Amazon vorbereitet. Greift bis zum 21. Juli zu!

Mehr zu den WELOCK-Schlössern

Wir selbst durften uns schon von der Qualität der WELOCK-Lösungen in unserem Testbericht überzeugen. Aus unserem Fazit: Das Touch41 ist ein ganz ordentliches Produkt geworden, das sich vordergründig an all jene richtet, die eben nicht alles mit dem Smartphone und einer App lösen wollen. Was im Jahr 2023 ein wenig rückschrittlich klingt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als gar nicht so üble Idee. Denn die WELOCK-App ist zwar bei der Verwaltung des Schlosses schon ganz nett, aber nicht notwendig, es lässt sich alles über das Gerät selbst lösen. Ob das allerdings komfortabel ist, sei dahingestellt, schließlich gibt es am smarten Schloss nur ein Mini-Display und genau einen (1) Knopf.

Das gestaltet die Ersteinrichtung des Produkts als etwas mühselig, gerade bei mehreren Nutzer:innen, aber dieser Prozess ist ja nur ein einziges Mal durchzuführen – pro User. Wenn ihr darüber hinwegsehen könnt, wartet ein gutes Zubehör auf euch. Sowohl die Verarbeitungsqualität wie auch die Zuverlässigkeit des Schlosses sind hoch (die Website verspricht 98 % beim Erkennen des Fingerabdrucks), und auch die Installation ist dabei leicht zu bewerkstelligen. Dem gegenüber steht eigentlich nur der Anschaffungspreis, und bei diesem könnt ihr dank dem aktuellen Sale des Herstellers ordentlich sparen!

WELOCK SECBN51

Rabattcode: secbn039 (hier geht’s zum Sale-Deal!)

Tatsächlicher Preis: 132,- statt 180,- Euro

WELOCK PBL

Rabattcode: PBL41049 (hier geht’s zum Sale-Deal!)

Tatsächlicher Preis: 89,- statt 120,- Euro

WELOCK Touch41

Rabattcode: touch041 (hier geht’s zum Sale-Deal!)

Tatsächlicher Preis: 132,- statt 180,- Euro

Das Angebot läuft bis zum 21. Juli 2024. Schnell sein lohnt sich!

Natürlich ist bei dem Sale auch ein Gratisversand enthalten, ihr bekommt zwei Jahre Garantie auf die Produkte und sie werden binnen 24 Stunden versendet. Klingt alles cool! Was haltet ihr davon, ist da etwas für euch dabei?