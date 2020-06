Welche The Last of Us 2 Editionen gibt es?

Seit gestern ist The Last of Us Part 2 endlich im Handel erhältlich und falls ihr gerne wissen würdet, welche The Last of Us 2 Edition es überhaupt zu kaufen gibt, so werdet ihr hier bei uns fündig.

Worum geht’s in The Last of Us Part 2?

Das Spiel setzt die Geschichte rund um Ellie fort, die sich fünf Jahre nach den Ereignissen des preisgekrönten ersten Teils auf einer gnadenlosen Vergeltungsmission befindet. Dabei muss sie sich den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen. Falls ihr euch nochmals in Erinnerung rufen wollt, was in Teil 1 passierte, so haben wir hier einen Story-Recap.

Diese The Last of Us 2 Edition sind erhältlich

