Gewinnspiel: Wir verlosen eine The Last of Us 2 Special Edition

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 19.6.2020 verlosen wir in Kooperation mit Sony Interactive Entertainment eine The Last of Us 2 Special Edition. Mitmachen, lohnt sich! Was könnt ihr gewinnen? 1 x The Last of Us Part 2 Special Edition (PS4) Kurzinhalt Fünf Jahre nach ihrer gefährlichen Reise durch ein postapokalyptisches Setting der Vereinigten Staaten haben sich Ellie und Joel in Jackson, Wyoming niedergelassen. Hier leben sie jetzt inmitten einer lebendigen Gemeinschaft von Überlebenden in Frieden und Harmonie – trotz der immerzu präsenten Bedrohung durch die Infizierten und andere verzweifelte Überlebende von Außen. Als jedoch ein gewaltsamer Vorfall das friedliche Zusammenleben zerstört, macht sich Ellie auf eine erbarmungslose und brutale Jagd nach Gerechtigkeit. Jeder und jede Schuldige soll mit dem Leben bezahlen – auch, wenn das für sie körperliche und psychisch zerstörerische Folgen bedeutet. Die Special Edition von The Last of Us Part II umfasst: • 48-Seitiges Art Book

• Steelbook mit vollständigem Spiel

• Dynamisches PS4 Theme

• 6 PSN Avatare