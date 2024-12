Weihnachtsgewinnspiel: Wir verlosen ein ultimatives Universal Fanpaket

Anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes verlosen in Kooperation mit Universal coole Lizenzhighlights von Fisher-Price, Undercover, Schmidt Spiele, Ravensburger und Moose Toys. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1x Imaginext Jurassic World Dilophosaurus-Action von Fisher-Price

1x Jurassic World Schreib- und Malturm von Undercover

1x Gabby’s Dollhouse Marty Partykatze 27cmvon Schmidt Spiele

1x Ravensburger Nachtlicht Gabby’s Dollhouse von Ravensburger

1x DESPICABLE ME 4 Mega Minion 10cm Actionfigur – TIM von Moose Toys

1x DESPICABLE ME 4 Mini Fartblaster von Moose Toys

Holiday Harmony

Für echte Katzenfreundschaften: Miau-Momente zum Verschenken

Die kreative Welt von Gabby’s Dollhouse bringt mit neuen Spielsets und katztastischen Outfits die Augen von Vorschulkindern zum Leuchten. Traumhafte Spielideen wie das „Gabby’s Purrfect Puppenhaus“ von Spin Master, das Bauset „Gabbys Partyraum“ von LEGO® und das flauschige Kuscheltier „Kuchi (Cakey Cat)“ von Posh Paws laden Kinder zu spaßigen Abenteuern ein, während farbenfrohe Mode von NAME IT und Schuhe und Accessoires von Deichmann für den perfekten Look sorgen. Für gemütliche Stunden gibt es ein kuscheliges Bettwäsche-Set von JYSK sowie Sweatshirts und Leggings von C&A. Der praktische Trolley von Undercover bietet dazu eine ideale Lösung für kleine Weltenbummler. Ergänzt wird das kreative Spielvergnügen durch die Toniefigur von Gabby’s Dollhouse.

Für große und kleine Dino-Fans: Die Urzeit-Giganten erobern das Fest

Dinosaurier-Fans erwartet eine aufregende Bescherung: Mit epischen Actionfiguren wie dem „All out attack Tyrannosaurus Rex“ und dem „Super Colossal Allosaurus“ von Mattel sowie dem „Imaginext Dilophosaurus“ von Fischer-Price sind spannende Abenteuer für Kids ab sechs Jahren vorprogrammiert. Der „T-Rex“ als Plüschfigur von Schmidt Spiele, personalisierbare Decken von Picanova und Bettwäsche von Herding bringen die Welt von Jurassic World auch in die Kuschelecke. Für zusätzlichen Dino-Spaß sorgt das Bauset „Baby Bumpy: Ankylosaurus“ von LEGO® und die Funko „POP! Super: Fusion – Indominus Rex“ Sammelfigur. Praktische Schulaccessoires wie Sporttaschen und Rucksäcke von Undercover sowie modische Highlights wie die kuschelige Sweatjacke von C&A oder die winterfesten Boots von Deichmann runden das Sortiment ab. Perfekt für alle, die das Jurassic-Feeling das ganze Jahr erleben möchten!

Gelbe Kultfiguren und jede Menge Spaß: Die Minions sind zurück!

Mit dem Kinostart von Ich – Einfach unverbesserlich 4 sind Gru und seine Minions in diesem Jahr auf die große Leinwand zurückgekehrt – und bringen jede Menge kreative Geschenkideen für Fans der gelben Chaoten mit! Moose Toys begeistert als Master Toy Partner mit einer witzigen Auswahl an Minion- Produkten, darunter „Der ultimative Furzblaster“ und die „Mega Verwandlungskammer“. Das Bauset „Minions und das Bananen Auto“ von LEGO®, das Hörspiel zum Film von Karussell und weicher Plüsch von Schmidt Spiele wie der „Pit Crew“ Minion machen die gelben Chaoten zum absoluten Dauerbrenner auf dem Wunschzettel. Mit stylischen Accessoires von Kipling, coolem T-Shirt von Spreadshirt, bequemen Clogs von Crocs und einem Kinderwecker von Lexibook ist jeder Minions-Fan optimal ausgestattet – für einen unvergleichlichen Weihnachts-Spaß!

Magie aus Oz: Mit WICKED die zauberhafte Welt neu erleben

Fans des Musicals WICKED aufgepasst: Am 12. Dezember startet die lang ersehnte Verfilmung des Broadway- Klassikers im Kino! Die Vorgeschichte der Hexen von Oz begeistert nicht nur Ariana Grande-Fans mit fesselnder Fantasy und atemberaubender Inszenierung. Für alle, die die Magie auch zu Hause erleben möchten, gibt es detailreiche Modepuppen von Mattel, vom Film inspirierte Bausets von LEGO, spannende Puzzles von Ravensburger und exklusive Mode von H&M. So wird das Wohnzimmer zur eigenen Oz-Bühne!

Nostalgie pur: Kultklassiker für den Wunschzettel

Bei Kultfilmen wie Zurück in die Zukunft, E.T. – Der Außerirdische, Der weiße Hai, Fast & Furious oder der Animations-Ikone Felix the cat schlagen die Herzen aller Cineasten höher. Mattel, LEGO®, Funko und viele weitere bringen die unvergesslichen Charaktere und Geschichten dieser Klassiker unter den Weihnachtsbaum. Ob als Sammlerstücke oder Spiele – diese Geschenkideen vereinen Generationen und lassen die zeitlosen Legenden in neuem Glanz erstrahlen.