Weihnachtsgewinnspiel: Wir schenken mit Disney Freude zum Fest

Anlässlich der Weihnachtszeit verlosen in Kooperation mit Disney coole Produkthighlights von Hasbro, Winning Moves, Tonies, YuMe und Mattel. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1x Disney Prinzessin Verwandlungs-Spielset Kutsche zu Schloss mit kleiner Puppe Aurora von Mattel

1x Vaiana Figur von Tonies

1x Top Trumps Collectables – Marvel Infinity Saga Trumpfkartenspiel von Winning Moves

1x Stitch Sammelfigur – Elvis von YuMe

1x STAR WARS Black Series Obi-Wan Kenobi von Hasbro

“Freude schenken zum Fest”

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit lädt Disney unter dem Motto „Freude schenken zum Fest” dazu ein, mit außergewöhnlichen Geschichten und neuen Produkten die besondere Jahreszeit zu feiern.

Disney präsentiert eine bunte Auswahl an festlichen Geschenkideen, die ab sofort im Handel erhältlich sind. Passend zum diesjährigen Kampagnen-Motto „Freude schenken zum Fest” präsentieren Mattel, LEGO, Ravensburger, Hasbro, Jakks Pacific, Just Play und zahlreiche weitere Partner ihre Neuheiten. Die beliebten Geschichten und Charaktere erwachen durch innovative Produkte zum Leben: von Spielzeug und Kleidung bis hin zu Schmuck, Elektronik und mehr sind einzigartige Geschenkideen für große und kleine Fans im Handel und auf DisneyStore.de erhältlich. Zu den Highlights gehören unter anderem Disney Die Eiskönigin Icy Ice Skating Anna Puppe von Mattel, die mit ihrem magischen Winterfest-Kleid, einer Jacke und Schlittschuhen bereit ist für ein Abenteuer auf dem Eis. Mit dem Bauset „Dunkler Millennium Falke” lädt LEGO alle Star Wars Fans ein, die dunkle Variante des ikonischen Raumschiffs nachzubauen. Das Set ist inspiriert vom Serien-Special „LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy” auf Disney+. Für alle, die Spiele lieben, sorgt Ravensburger mit dem neuen Disney Prinzessin Chronicles of Light – Anbruch der Dunkelheit für Spaß am Familientisch: Die Spieler bereisen eine magische Welt, in der die Essenzen tapferer Disney Heldinnen gegen die böse Dunkelheit antreten. Der Dance N’ Crawl Spidey von Hasbro wird Fans der Serie „Spidey und seine Super-Freunde” mit seiner Musik- und Krabbelfunktion begeistern. Auch für Kuschelliebhaber gibt es das perfekte Geschenk: Das weiche Sound & Scent Plüschtier Stitch von Just Play bringt einen Hauch tropischen Duftes in das Kinderzimmer und sorgt für gemütliche Stunden.