Was ihr zum Start von Bridgerton Staffel 4 Teil 2 wissen müsst

Seit dem Cliffhanger am 29. Januar fragen sich alle Bridgerton-Zuschauer:innen: Hat Benedict wirklich den Verstand verloren? Sein Angebot an Sophie, lediglich seine Mätresse zu werden, hat die Gemüter der Fans weltweit erhitzt. Doch keine Sorge, am 26. Februar 2026 hat das Warten auf Bridgerton Staffel 4 Teil 2 ein Ende. Ihr dürft euch auf ein Finale freuen, das die Regeln der High Society komplett auf den Kopf stellt.

Badewannen-Alarm und herbstliche Leidenschaft

Ihr könnt euch auf eine der wohl heißesten Szenen der bisherigen Seriengeschichte gefasst machen. Netflix hat im offiziellen Teaser bereits eine extrem intime Begegnung in einer Badewanne vor einem prasselnden Kamin bestätigt. Während die ersten vier Folgen noch von sommerlicher Leichtigkeit geprägt waren, dürft ihr in Bridgerton Staffel 4 Teil 2 eine düstere, herbstliche Atmosphäre erwarten. Die Masken fallen und die harte Realität schlägt am Grosvenor Square ein.

Bridgerton Staffel 4 Teil 2 Fakten-Check: Was ihr zum Start am 26. Februar wissen müsst