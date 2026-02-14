Was ihr zum Start von Bridgerton Staffel 4 Teil 2 wissen müsst
Seit dem Cliffhanger am 29. Januar fragen sich alle Bridgerton-Zuschauer:innen: Hat Benedict wirklich den Verstand verloren? Sein Angebot an Sophie, lediglich seine Mätresse zu werden, hat die Gemüter der Fans weltweit erhitzt. Doch keine Sorge, am 26. Februar 2026 hat das Warten auf Bridgerton Staffel 4 Teil 2 ein Ende. Ihr dürft euch auf ein Finale freuen, das die Regeln der High Society komplett auf den Kopf stellt.
Badewannen-Alarm und herbstliche Leidenschaft
Ihr könnt euch auf eine der wohl heißesten Szenen der bisherigen Seriengeschichte gefasst machen. Netflix hat im offiziellen Teaser bereits eine extrem intime Begegnung in einer Badewanne vor einem prasselnden Kamin bestätigt. Während die ersten vier Folgen noch von sommerlicher Leichtigkeit geprägt waren, dürft ihr in Bridgerton Staffel 4 Teil 2 eine düstere, herbstliche Atmosphäre erwarten. Die Masken fallen und die harte Realität schlägt am Grosvenor Square ein.
Bridgerton Staffel 4 Teil 2 Fakten-Check: Was ihr zum Start am 26. Februar wissen müsst
- Release-Fahrplan: Pünktlich um 9:00 Uhr morgens erscheinen die finalen vier Episoden
- Gefährliche Nachbarschaft: Die Jagd auf Sophie spitzt sich zu. Lady Araminta Gun ist mit ihren Töchtern Rosamund und Posy direkt neben das Bridgerton-Haus gezogen. Ihr dürft zittern: Die Gefahr, dass Sophies Identität als „Lady in Silver“ auffliegt, war nie größer.
- Das Comeback der Lieblinge: Ihr könnt aufatmen, denn Anthony und Kate – unser geliebtes Kanthony-Paar – kehren endlich nach London zurück, um Benedict in seinem Gefühlschaos beizustehen.
- Sprachliches Versteckspiel: Ein Detail für echte Insider:innen: Darsteller Luke Thompson ist im echten Leben fließend in Französisch, musste sein Können vor der Kamera aber absichtlich „abdummen“, damit sein Charakter Benedict im Vergleich zur sprachbegabten Sophie authentisch britisch wirkt.
Das Schicksal der anderen Geschwister
Nicht nur bei Benedict geht es um alles oder nichts. Ihr dürft beobachten, wie sich die Ehe von Francesca und John Stirling entwickelt – doch die Gerüchteküche brodelt: Ein tragisches Ereignis könnte noch in dieser Staffel den Weg für Michaela Stirling ebnen. Gleichzeitig könnt ihr gespannt sein, ob Eloise ihre Rolle als ewige Beobachterin ablegt und endlich den ersten Schritt in ihre eigene Zukunft wagt.
Zieht euch warm an und stellt den Champagner kalt. Am 26. Februar erfahren wir, ob Benedict endlich erkennt, dass die Frau seiner Träume direkt vor seiner Nase putzt. Der Ton wird nach diesem Finale definitiv nicht mehr derselbe sein!