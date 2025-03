Warhammer 40.000: Space Marine 3 ist in Arbeit – mehr Infos folgen

Das dritte Spiel der Warhammer 40.000: Space Marine-Serie befindet sich in der Entwicklung. Was uns mit Teil 3 erwartet, lest ihr hier!

Zu Warhammer 40.000: Space Marine 3

Die Nachricht, dass das Game in Arbeit ist, wurde vom Publisher Focus Entertainment und dem Entwickler Saber Interactive in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben. Diese Ankündigung war sehr oberflächlich, wobei Focus erklärte, dass „unser Fokus vorerst darauf bleibt, die bestmöglichen Inhalte für Space Marine 2-Spieler bereitzustellen“. Laut beiden Unternehmen verspricht Warhammer 40.000: Space Marine 3 „ein noch immersiveres Erlebnis, das dem Universum treu bleibt, mit intensivem, brutalem und spektakulärem Gameplay“. Teil zwei sollte ursprünglich im Jahr 2023 veröffentlicht werden, aber nach einer Verzögerung wurde es schließlich im September 2024 veröffentlicht und wurde von der Kritik gefeiert, wobei die Metacritic-Werte je nach Plattform zwischen 80 und 83 liegen. Jon Bert, stellvertretender CEO von Focus Entertainment, kommentierte die Ankündigung und bekräftigte, dass Space Marine 2 vorerst im Mittelpunkt steht, da weitere Inhalte für dieses Spiel kommen werden, bevor Teil drei veröffentlicht wird.

„Wir wurden durch die unglaubliche Resonanz der Fans nach dem Start von Warhammer 40.000: Space Marine 2 geehrt“, sagte Bert. „Wir werden das Spiel in den kommenden Jahren weiterhin mit spannenden Inhalten und regelmäßigen Updates unterstützen. „Heute freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das Abenteuer mit Space Marine 3 fortgesetzt wird. Die Spieler können sich auf eine immersive Kampagne, einen Multiplayer-Modus und Innovationen freuen, die die Standards von Third-Person-Actionspielen neu definieren. Warhammer 40,000: Space Marine 3 wurde in enger Zusammenarbeit mit Games Workshop entwickelt und wird das Genre auf neue Höhen heben, indem es groß angelegte Schlachten einführt, die noch spektakulärer sind. Während wir das Space Marine 2-Universum in den kommenden Jahren weiterhin unterstützen und ausbauen werden, werden wir all unsere Erkenntnisse auf ein noch größeres und spektakuläreres Spiel für den dritten Teil anwenden. Wir sehen dies als Gelegenheit, einen wahren Liebesbrief an das Warhammer 40.000-Universum zu schreiben.“