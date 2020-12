Vorschau: Das sind die Top Switch Games 2021

In Super Mario 3D World + Bowser’s Fury reist ihr an der Seite von Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Toad ins Feenland – Bowser hat die Feenprinzessin entführt und nur unsere Helden können ihr zu Hilfe eilen.

Führt euren Trupp aus AbenteurerInnen durch die fünf Königreiche von Excillant, um die vier Kristalle an ihren rechtmäßigen Platz zurückzubringen. Schaltet mithilfe von Asterisken neue Jobs und Fähigkeiten frei, um gegen die unterschiedlichsten Monster bestehen zu können, und findet mithilfe des fesselnden Brave-und-Default-Kampfsystems die perfekte Balance zwischen Risiko und Lohn! Falls ihr Lust auf das Spiel bekommen habt, so könnt ihr euch eine kostenlose Demoversion hier herunterladen.

Begleitet in der Fortsetzung die HeldInnen des Lichts auf ihrer großen Reise und stellt das Gleichgewicht der Welt wieder her!

Monster Hunter Rise ist der neue Teil der beliebten Action-RPG-Reihe, der exklusiv für die Nintendo Switch erscheint! Stellt euch furchteinflößenden Monstern im Kampf und verwendet eure Beute, um eine Vielzahl an epischen Waffen und Rüstungen zu erschaffen, um es so mit immer stärkeren Monstern aufnehmen zu können.

Schließt euch der Jagd an und steigt in neue Höhen auf!

No More Heroes 3, der neueste Teil der No More Heroes-Reihe, erscheint 2021.

Nach zehn Jahren kehrt Travis Touchdown nach Santa Destroy zurück – doch in seiner Abwesenheit hat sich einiges geändert: Eine riesige künstliche Inselstadt treibt auf dem Meer und hoch am Himmel schwebt ein mysteriöses Flugobjekt. Welchen wahnsinnigen Assassinen wird sich Travis diesmal stellen müssen?!

Rune Factory 5 (2021)

Brecht auf in ein großes Abenteuer in einer fantastischen Welt im neuen Teil der Simulations-Rollenspielreihe Rune Factory. Als junge Frau oder junger Mann ohne jegliche Erinnerungen kommt ihrin einer kleinen Stadt mitten in der Natur an. Dort schließt ihr euch einer Gruppe ordnungshütender Waldläufer an. So nimmt euer neues Leben seinen Lauf: Neben euren Aufgaben als HüterIn der Ordnung könnt ihr auch das Land bestellen, im Fluss angeln und noch viel mehr! Schließt euch mit den StadtbewohnerInnen zusammen und entfesselt mächtige Komboangriffe, um Monster zu besiegen. Und dies ist nur eines der neuen Elemente, um die dieses Spiel die Serie bereichert!

Vorhang auf für ein neues, aufregendes Abenteuer in Rune Factory 5!