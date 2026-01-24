Von Herzen: Valentinstags-Inspiration für große und kleine Gesten

Der Valentinstag gibt Anlass, besondere Verbindungen zu feiern. Zeit für kleine Aufmerksamkeiten und große Gefühle. Calzedonia, Intimissimi, Tezenis und IUMAN-Intimissimi Uomo bringen einen Hauch Romantik und Verspieltheit in intime Momente und machen Liebe zum Fashion-Statement. Sinnliche Düfte von Luxum Beauty und knisternde Schokolade von Tony’s Chocolonely sorgen für die richtige Valentinstagsstimmung. Gemeinsame Erlebnisse kreieren EF Sprachreisen mit Abenteuern in der Ferne, das Miiro Palais Rudolf mit romantischer Auszeit in Wien und Samsung mit Kino-Feeling zuhause. waterdrop® und paper republic liefern die perfekten Begleiter für unvergessliche Momente.

1) EF Sprachreisen: Zusammen die Welt entdecken

Mit EF Sprachreisen entstehen Erinnerungen, die bleiben. Das Programm verbindet das Eintauchen in Sprache und Kultur mit unvergesslichen Erlebnissen vor Ort. Ob im romantischen Flair von Paris oder beim Sonnenuntergang am Strand von Malta, bei über 50 Reisezielen in mehr als 20 Ländern warten Abenteuer darauf, gemeinsam mit besonderen Menschen entdeckt zu werden.

| EF Sprachreisen | Kurskosten Erwachsene ab 475€ pro Woche, Jugendliche ab 400€ pro Woche |

2) Calzedonia: Liebe bis in die Zehenspitzen

Calzedonia macht den Valentinstag zum modischen Liebes-Statement. Die transparente Strumpfhose mit kleinen roten Herzchen trägt Liebe buchstäblich bis in die Zehenspitzen. Sie verleiht jedem Outfit einen charmanten, romantischen Akzent. Ob zu Heels oder Sneaker, unter Shorts oder Röcken: Mit der Strumphose wird jeder Look zu einem stilvollen Valentinstag-Outfit.

| Calzedonia, Strumpfhose mit Herzen | 17,95 € |

3) Intimissimi: Sinnliche Valentinstags-Lingerie

Intimissimi widmet den Valentinstag sinnlicher Lingerie, die Romantik, Verspieltheit und Eleganz verbindet. Das rosa Babydoll aus zartem Tüll mit Schleifen‑Detail und roten Herzmotiven aus der Linie „The Love Club“, setzt die flirty Seite des Valentinstags perfekt in Szene. Das dazu passende BH‑ und Slip-Set rundet den Look harmonisch ab und sorgt für ein stimmiges Ensemble. Mit der Linie macht Intimissimi Liebe mit raffinierten Details tragbar: ob als verführerischer Lingerie-Look oder als spielerisches Styling-Statement.

| Intimissimi, Babydoll Kleid “The Love Club” | 49,90 € |

4) Tony’s Chocolonely: Knistern wie beim ersten Date

Zum Valentinstag darf es ruhig knistern: Diese Tafel sorgt nicht nur zwischen Turteltauben für Spannung, sondern auch im Mund. Wenn Himbeere auf weiße Schokolade trifft und der Knisterzucker loslegt, funkt es wie beim ersten Date. Und nicht nur Liebe, sondern auch Fairness geht durch den Magen, deshalb steckt in jeder Tafel Tony’s Mission für fair bezahlten, rückverfolgbaren Kakao.

| Tony’s Chocolonely, Weiße Schokolade mit Himbeere und Knisterzucker 180g | 4,79 € |

5) paper republic: Schreibt eure Liebesgeschichte weiter

Der Valentinstag ist die perfekte Gelegenheit, um nicht nur Liebe zu schenken, sondern auch gemeinsame Erinnerungen festzuhalten. Die paper republic Kalender 2026 sind dafür der ideale Begleiter: Ob Jahrestage, kleine Liebesbotschaften, Pläne für das nächste gemeinsame Abenteuer oder einfach Momente des Alltags, die euch verbinden. So wird aus jedem Tag ein Stück eurer Geschichte. Gestaltet mit Liebe, für Liebe.

| paper republic, Kalender 2026 | ab 18,00 € |

6) Miiro Palais Rudolf : Romantisches Getaway im Herzen Wiens

Der Valentinstag lädt dazu ein, sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen. Das Hotel Miiro Palais Rudolf bietet dafür einen romantischen Rückzugsort mitten in Wien. Die stilvollen Zimmer mit warmen Naturtönen und Vintage-Details schaffen eine gemütliche Atmosphäre, in der man sich ganz aufeinander konzentrieren kann. Mitten im ersten Bezirk gelegen, können die schönsten Wahrzeichen der Stadt direkt vor der Tür Hand in Hand erkundet werden. Ein idealer Tipp für alle, die den Valentinstag mit einer Auszeit zu zweit feiern möchten.

| Miiro Palais Rudolf | Zimmer ab 168 € |

7) Tezenis: Love Stories in Lace

Tezenis setzt zum Valentinstag auf modische Highlights mit Spitze. Das hochgeschnittene Spitzen-BH‑Top lässt Lingerie zu einem Fashion-Piece werden. Der dazu passende Slip mit Rüschenkante bringt verspielte Details für intime Momente. Das Set setzt verführerische Akzente, lässt sich stilvoll kombinieren und sorgt dafür, dass der Look nicht nur unter der Kleidung, sondern auch als Outfit-Statement glänzt. Mit zarten Spitzen-Details und femininer Silhouette ist es ideal, um den Valentinstag stilvoll und selbstbewusst zu feiern.

| Tezenis, Spitzen-BH Top und Slip | jeweils 18,99 € |

8) Luxum Beauty: Düfte zum Verlieben

Zum Valentinstag lädt Philly & Phill dazu ein, sich zu verlieben – in einen Duft, in einen Moment, in eine Geschichte. Inspiriert von der wahren Liebesgeschichte von Tanja Bublitz und Stefan Cozma entstehen Parfums, die besondere Orte, elektrisierende Begegnungen und tiefe Emotionen olfaktorisch festhalten. Jeder Duft ist eine Hommage an die vielen Facetten der Liebe – sinnlich, leidenschaftlich und voller Gefühl.

Mit „Velvet in Vegas“ wird die Magie der Stadt der Lichter spürbar: Zitrusfrüchte und rote Beeren sorgen für ein prickelndes Opening, florale Noten aus Rose, Jasmin und Pfingstrose entfalten elegante Tiefe, während Sandelholz, Vanille und Moschus den Duft warm und verführerisch ausklingen lassen. Ein Parfum wie ein Liebesbrief – geschrieben für alle, die das Kribbeln der Liebe feiern.

| Luxum Beauty, Velvet in Vegas | 196 € |

IUMAN-Intimissimi Uomo bringt mit einer spielerischen Valentinstags-Kollektion Humor und Herz in die Männerwäsche. Die Auswahl reicht von Boxershorts aus Baumwolle mit Teddybär-Print und abnehmbarem Plüsch Bär mit „Be Mine“ Herz bis hin zu Modellen mit Plüsch Schloss samt Schlüssel. Dazu kommen Boxershorts mit Chili-Print, die den Valentinstag „würzen“, sowie passende lange Socken, die Business- oder Casual-Looks eine subtile, romantische Note verleihen.

| IUMAN – Intimissimi Uomo, Boxershorts aus Baumwolle mit Chili Print | 16,90 € |

10) waterdrop®: Stylische Erfrischung für gemeinsame Ausflüge

Wer Zeit mit den Liebsten gerne aktiv verbringt, bleibt mit dem waterdrop® Explorer Thermo Tumbler auf ausgedehnten Spaziergängen gut versorgt. Die leuchtend neon pinke Variante ist nicht nur ein stylischer Begleiter, sondern bringt auch einen Hauch von Valentinstags-Flair, um gemeinsame Abenteuer farbenfroh und frisch zu genießen.

| waterdrop®, Explorer Thermo Tumbler neon pink | 42,90 € |

11) Samsung Freestyle: Gemütliche Filmabende zuhause

Der Samsung Freestyle bringt Kino-Feeling nach Hause und schafft gemeinsame Film- Momente. Dank dem All Round Design kann das Bild flexibel an die Wände oder die Decke projiziert werden, für persönliche Filmmomente ohne großen Aufwand. Für alle, die den Valentinstag entspannt und gemeinsam verbringen möchten.

| Samsung Freestyle | UVP 999 € |