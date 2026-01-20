Be Mine: Valentinstag mit IUMAN-Intimissimi Uomo

Zum Valentinstag setzt IUMAN-Intimissimi Uomo auf eine Kombination aus Romantik und Humor. Die neue Kollektion bringt amüsante Details in die Männerwäsche und macht aus jedem Geschenk ein Statement der Zuneigung mit einer verspielten Note.

Im Mittelpunkt stehen Boxershorts aus softer Baumwolle: vom Teddy, der ein rotes Herz mit „Be Mine“-Schriftzug hält über All-over Herz-Prints in klassischem Nachtblau und Schwarz bis hin zu Boxershorts mit abnehmbarem Plüsch Schloss samt Schlüssel – die perfekten It-Pieces für diejenigen, die ihre Botschaft nicht nur sagen, sondern inszenieren wollen. Ergänzt wird die Kollektion durch lange Baumwollstrümpfe und kurze Socken mit dezenten Herz- und „I Love You“-Motiven, die Business- wie Casual-Looks eine romantische Note verleihen.

Mit ihrer Mischung aus Komfort, Qualität und spielerischer Symbolik lädt die Kollektion von IUMAN-Intimissimi Uomo dazu ein, Valentinstag jenseits klassischer Klischees zu feiern – lässig, modern und mit einer Prise Humor. So wird aus Unterwäsche ein Statement-Piece, das auch noch lange nach dem 14. Februar Freude bereitet.

Die Kollektion ist ab dem 2. Februar online und in allen IUMAN-Intimissimi Uomo Stores erhältlich.