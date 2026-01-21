Ein Februar für alle Sinne: Das Miiro Palais Rudolf zelebriert Liebe und Wellbeing neu

Liebe hat viele Facetten. Im Miiro Palais Rudolf werden diese im Februar auf ebenso persönliche wie ganzheitliche Weise gefeiert. Ergänzt wird das Valentinstags Special durch Mood Boost, ein neuartiges Getränkeangebot auf Kräuterbasis, das Körper, Geist und Stimmung mit natürlichen Wirkstoffen in Einklang bringt.

Pillow Talk – das Valentins-Special

Mit dem Angebot Pillow Talk genießen Gäste, die im Februar buchen, liebevoll kuratierte Extras, die den Aufenthalt besonders machen: einen Willkommens-Liebestrank, kleine tägliche Aufmerksamkeiten, Zugang zur exklusiven Love Playlist sowie persönliche Empfehlungen für romantische Aktivitäten in der Umgebung. Flexible Check-in-Zeiten und ein garantierter Check-out bis 13 Uhr (bei Direktbuchung) sorgen für zusätzliche Entspannung. Das Frühstück ist in diesem Angebot ebenfalls inkludiert.

Mehr Informationen und Buchung: Pillow Talk

Boost Your Feelings

Mit Mood Boost rückt das Miiro Palais Rudolf in den Winter- und Frühlingsmonaten ganzheitliches Wohlbefinden in den Fokus. In Kooperation mit Anima Mundi Herbals entsteht ein bewusst kuratiertes Getränkeangebot, das den Aufenthalt sanft bereichert – als stilvolles Gegenmittel gegen den Winterblues.

Anima Mundi Herbals, gegründet von der klinischen Kräuterexpertin Adriana Ayales, verbindet jahrhundertealtes Pflanzenwissen mit moderner Wellness. Die international geschätzten Rezepturen basieren auf ethisch gewonnenen, biodynamischen und biologischen Botanicals und unterstützen emotionale Balance, Vitalität und innere Klarheit.

Im Zentrum des Konzepts steht ein eigens entwickeltes Mood-Boost-Drink-Menü. Die alkoholfreien Cocktails und Long Drinks sind mit sorgfältig ausgewählten Pflanzenwirkstoffen versetzt, die Körper, Geist und Stimmung unterstützen.

Zur Auswahl stehen unter anderem:

Happiness mit Zitrone und Holunder – für einen sanften Lift durch Juckbohne, Albizia, Rosenwurz, Ashwagandha und Johanniskraut

Relax mit Ahorn Sirup und Zitrone – für tiefe Entspannung durch Zitronenmelisse, Passionsblume, Kamille, Ashwagandha und Lavendel

Euphoria mit Chilli und Limette – für einen Energie-Boost durch Guarana, Catuaba, Muira Puama, Suma-Wurzel, Hibiskus, Damiana, Schisandra, Goji-Beere und Rose

Grounded mit Martini und Prosecco alkoholfrei – für Gelassenheit durch Reishi, Agaricus blazei, Lion’s Mane, Cordyceps, Chaga, Maitake, Shiitake, Camu Camu und Mangosteen

Clear Head mit Erdbeer, Balsamico-Essig und Cayenne-Pfeffer – für einen scharfen Fokus durch Brahmi, Lion’s Mane, Ginkgo, Gotu Kola, Tulsi und Rosmarin

Belly Love mit Ingwer und Ananas – für eine gute Verdauung durch Garcinia, Grünem Kaffee, Cha de Bugre, Mangostan, Kurkuma, Ingwer und Hibiskus

Special Hotel Offer: Mood Boost

Inkludiert:

25 % Rabatt auf den besten verfügbaren Zimmerpreis

Ein Mood-Boost-Drink für Sie und Ihre Begleitperson

Früher Check-in, später Check-out & Zimmer-Upgrades (je nach Verfügbarkeit bei Direktbuchung)

Buchbar bis 2. Februar für Aufenthalte bis 30. April 2026.

Wellbein Spaces – Ruhe, Balance & Komfort

In den stilleren Winter- und aufblühenden Frühlingsmonaten wird das Miiro Palais Rudolf zu einem Ort bewusster Auszeit. Das Boutique-Gym schafft Raum für sanfte Bewegungen, während der Refresh Room, ein charakteristisches Miiro-Element, mit Dusche, gedämpftem Licht und ausgewählten Pflegeprodukten einen fließenden Übergang zwischen Ankommen und Weiterreisen ermöglicht.