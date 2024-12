Viva Mallorca: Das Hotel Espléndido öffnet schon im Februar die Tore

Lust auf Sonne und Meer? Das Hotel Espléndido in Puerto de Sóller begrüßt schon im Februar alle, die Frühlingsgefühle erleben möchten. Das beliebte Vintage-Strandhotel ist der perfekte Ort für Gäste, die Ruhe und das Besondere suchen. Mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik und Liebe zum Detail wurde das Espléndido von seinen Gastgebern aufwendig renoviert. Kein Wunder, dass es in Insiderkreisen den Kosenamen „Bride of Sóller” trägt.

Das geschmackvolle Design und die traumhafte Lage – direkt am Meer und am Fuße des Tramuntana-Gebirges – machen das Espléndido zu einem echten Refugium. Egal, wohin man blickt: liebevoll arrangierte Details, versteckte Rückzugsorte und romantische Sonnenterrassen laden zum Verweilen ein. Zwei Pools sorgen für Erholung pur: ein Infinitypool nur für Erwachsene und ein Familienpool, ideal für gemeinsame Stunden. Ergänzt wird das Angebot durch eine stilvolle Wellness- und Fitnessarea, die Körper und Geist in Schwung bringt.

Kulinarisch überzeugt das Espléndido mit Köstlichkeiten der Mittelmeerküche, kombiniert mit internationalen Spezialitäten. Der Name „Espléndido” bedeutet auf Deutsch „herrlich” – und genau das beschreibt eine Auszeit in dieser Oase der Ruhe, nur 30 Minuten von Palma entfernt.

Die Umgebung rund um Puerto de Sóller bietet unzählige Möglichkeiten für Aktivurlauber: Wandern, Radfahren, Canyoning, Tauchen oder eine spritzige Ausfahrt mit der Vespa – hier ist alles möglich. Sóller selbst gilt als eines der charmantesten Städtchen der Balearen und zieht mit seiner idyllischen Atmosphäre Gäste aus aller Welt an.