Vitalhotel Gosau: Sommertage im UNESCO-Welterbe Dachstein-Salzkammergut

Gosau gilt als Naturjuwel inmitten der atemberaubenden Berg- und Seenwelt der Welterberegion Dachstein-Salzkammergut. Naturliebhaber:innen, Sportfreaks und Kulturinteressierte sind begeistert von der Schönheit und Vielfalt der Region im Herzen des Salzkammerguts. Das Vitalhotel Gosau ist dabei ein toller Ausgangspunkt, um die Region zu erkunden.

Das Vitalhotel Gosau schmiegt sich in einer bezaubernden Alleinlage in das Bergdorf Gosau. Wer hier ankommt, spürt sofort wohltuende Ruhe. Groß und Klein finden in dem liebevoll geführten Hotel Raum für Erholung und Aktivität gleichermaßen. Wenn schon am Morgen die Sonne über die Bergspitzen blinzelt und die frische Bergluft durch das Fenster strömt, dann ist Wanderzeit. 300 ausgeschilderte Wanderwege und ausgezeichnet ausgebaute Klettersteige für jedes Niveau warten am Gosauer Stausee auf die Naturbegeisterten. Zahlreiche Mountainbikestrecken lassen die Radfahrer:innen in die Pedale treten. Wer gern mit dem E-Bike unterwegs ist, kann sich dieses im Vitalhotel Gosau ausleihen. Der Gosauer Angelteich sowie vier Golfplätze im Umkreis von 50 Minuten Fahrzeit bringen noch mehr Abwechslung in den Sommer. Direkt beim Hotel geht es zum Bogenschießen, zu Tischtennis und Basketball. Auf die Sportlichen warten eine Tennishalle und ein großzügiges Technogym-Fitnessstudio. Die Nähe zu Hallstatt, zur Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl, zu St. Wolfgang und zu Salzburg bietet kulturelle Vielfalt. Nach einem aktiven Tag bietet sich der liebevoll gestaltete Garten des Hotels für entspannte Stunden im Freien an. Im Wellnessbereich mit Schwimmgrotte, Sauna, Infrarotkabine, Ruheraum und dem Massageinstitut genießen Gäste des Vitalhotels Gosau Entspannung. Von früh bis spät begleiten einen im Vitalhotel Gosau kulinarische Köstlichkeiten durch den Urlaubstag.

Zurückschalten, tief durchatmen, sich erholen und sportlich aktiv sein. Dafür ist das Vitalhotel Gosau im Salzkammergut die beste Entscheidung. Immer mit dabei: Der Blick auf das Dachsteinmassiv, die grünen Wiesen und Wälder.