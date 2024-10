Vitalhotel Gosau: Pistenzauber und Winterruhe mit tollen Winterangeboten

Im Vitalhotel Gosau ist der Name Programm: Direkt vor der Haustür erstreckt sich die Wintersportregion Dachstein West. Hier sorgen frische Bergluft, Schnee und Bewegung für Vitalität und Wohlbefinden. Das gemütliche Hotel ist der ideale Ort für erholsame Winterauszeiten. Die stilvollen Doppelzimmer und Juniorsuiten, alle mit Balkon, bieten den Gästen private Rückzugsmöglichkeiten. Entspannung finden Genießer in der Vitaloase und im Massageinstitut. Kulinarisch werden die Urlaubstage mit einem ausgiebigen Langschläferfrühstück, köstlichen Themenbuffets und Gourmetmenüs am Abend versüßt. Skifahrer:innen erleben unvergessliche Tage im größten Skigebiet Oberösterreichs. Langläufer:innen können ihre Ski direkt im Hotelgarten anschnallen und ohne Umwege in die Loipe einsteigen. Die hoteleigene Tennishalle lädt auch im Winter wetterunabhängig zu einem Match ein.

Wintervergnügen in der Skiregion Dachstein West

Mit dem kostenlosen Skibus geht es vom Vitalhotel Gosau in nur drei Minuten in die Skiregion Dachstein West. Dort erwarten die Wintersportler bestens gepflegte und familienfreundliche Pisten, Schneeschuh-Trails und Tourenski-Routen. Auf über 160 Pistenkilometern zwischen Salzburg und Oberösterreich sind die Skifahrer:innen unterwegs. Kinderländer, Gaudipisten und Funparks sorgen für Spaß und Abwechslung. Die panoronda ist die „Skigenussrunde mit Dachsteinblick” – ein 44 Kilometer langes, grandioses Erlebnis für Skifreunde. Mehr als 30 Kilometer Freeride-Varianten und Powder-Strecken und satte 1.500 Meter Höhenunterschied bietet die Freesports Arena Dachstein Krippenstein – vom Magazin SnowPlanet als Hot Spot der Freerider-Szene ausgezeichnet. Damit die Skifahrer:innen unbeschwert ihre Abenteuer genießen können, ist die Wintersportausrüstung im kostenlosen Skikeller des Hotels bestens aufgehoben.

Die Ruhe des Winters beim Langlauf erleben

Vor dem Panorama des imposanten Gosaukamm gleiten die Langläufer durch eine zauberhafte Winterlandschaft und erleben dabei pure Entschleunigung. Über 40 Kilometer Loipen warten darauf, sportlich entdeckt zu werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand Langlauf-Anfänger:in ist, gemütliche/r Skiwanderer:in oder Profi. Fünf klassische Loipen führen durch das winterliche Gosautal und die erholsame Stille der Natur. 15 Kilometer sind den Skatern vorbehalten. Dazu gibt es eine eigene Übungsloipe, auf der die Anfänger ungestört die ersten Schritte mit den schmalen Ski probieren können. Hört man sich unter den Kennern um, so empfehlen diese die Märchenwaldloipe für Fortgeschrittene entlang des Gosaubachs durch die malerische Winterlandschaft. Die Sportloipe eignet sich für gemütliche Langläufer und führt zum Gosauer Stausee. Auf der Sonnenloipe gleiten die Loipen-Neulinge dem beeindruckenden Bergpanorama der Dachsteinwelt entgegen. Alle Loipen werden täglich gespurt, sind optimal ausgeschildert und kostenlos.

Zurückschalten, tief durchatmen, sich erholen und sportlich aktiv sein. Im Vitalhotel Gosau im Salzkammergut kann eine kleine Auszeit Großes bewirken. Das Salzkammergut ist eine der schönsten Urlaubsregionen Österreichs, Gosau eine Ruheoase am Fuße des Dachsteins. Im Vitalhotel Gosau kümmern sich leidenschaftliche Gastgeber um viele persönliche Glücksmomente.

Aktuelle Angebote

Winterurlaub am Dachstein mit 10 % Frühbucherbonus

Für Aufenthalte von 01.12.24–02.03.25, die bis 05.11.24 gebucht werden, wird ein Frühbucherrabatt von 10 % gewährt

All Inclusive Winter Special (01.12.24–02.03.25)

Leistungen: buchbar ab 4 Nächte, reichhaltiges Frühstücksbuffet, Getränke von 10 bis 21 Uhr inklusive (Bier, Wein, Softdrinks, heimischer Obstbrand), Mittagssnack, Kaffee- und Kuchen am Nachmittag, delikates Abendessen mit Themenbuffet, hoteleigener Wohlfühlbereich – Preis p. P.: ab 138 Euro

Pistenspaß (05.12.24–06.04.25)

Leistungen: 4 Nächte im DZ, 4 x reichhaltiges Frühstücksbuffet, 4 x delikates Abendessen mit Themenbuffet, 3-Tages-Skikarte Dachstein West, hoteleigener Wohlfühlbereich – Preis p. P.: ab 724 Euro

Winterzauber (01.12.24–02.03.25)

Leistungen: 3 Nächte im DZ, 1 Flasche Prosecco zur Begrüßung, 3 x reichhaltiges Frühstücksbuffet, 3 x delikates Abendessen mit Themenbuffet, 1 x Pferdeschlittenfahrt durch das Gosautal, hoteleigener Wohlfühlbereich – Preis p. P.: ab 510 Euro

Preisgarantie

Das Vitalhotel Gosau garantiert, dass die Preise bis Herbst 2025 unverändert bleiben. Unabhängig von Marktentwicklungen können sich Gäste darauf verlassen, das die Preise von 2024 nicht erhöht werden.