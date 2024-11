Vils-Residenz: Auf zum Landshuter Advent 21.11.2024 bis 06.1.2025

In der Adventszeit verwandelt sich Landshut, malerisch an der Isar in Niederbayern gelegen, in eine bezaubernde Winterlandschaft voller Lichterglanz und Glühweinduft, die die Sinne verführt. Der Christkindlmarkt auf der Ringelstecherwiese zieht Besucher:innen mit weihnachtlich geschmückten Buden und festlichen Hütten magisch an. Über der glitzernden Kunststoffeisfläche strahlt das Weihnachtsrad wie eine himmlische Schneeflocke und schafft eine festliche Atmosphäre. Für die perfekte Geschenkidee bieten die charmanten Geschäfte und Boutiquen in den romantischen Gassen und entlang des „Altstadt-Boulevards“ zahlreiche Möglichkeiten. Die vielen Wintercafés laden zum Verweilen ein – eingekuschelt in warme Felldecken, mit einer Tasse Glühwein in der Hand und dem historischen Zentrum als malerische Kulisse wird das weihnachtliche Erlebnis in Landshut perfekt. Eine tolle Unterkunft, um diesen Winterzauber zu erleben ist die Vils-Residenz in Vilsbiburg.

Wohnen im Fünf-Sterne-Chalet

Das Fünf-Sterne-Hideaway begeistert durch eine gemütliche Atmosphäre und außergewöhnliche Extras. In den History-Chalets können Gäste auf den Spuren regionaler Geschichte wandeln und dank Virtual Reality unerwarteten Begegnungen nachgehen.

Das Hochzeits-Chalet „Georg und Hedwig“ versetzt Gäste ins Mittelalter, während das Dorf-Chalet „Seyboltstorff“ mit besonders viel Kuschelatmosphäre begeistert. Im Natur-Chalet Vils erwartet die Besucher:innen eine „Floßfahrt“ durch das Vilstal, und das Chalet „Maximilian von Montgelas“ widmet sich dem berühmten Namensgeber. Alle Chalets bieten Platz für bis zu vier Personen und sind hochwertig ausgestattet. Die Vils-Residenz ist das erste Chalet in Deutschland mit einer eigenen digitalen Erlebniswelt, die Virtual und Augmented Reality kombiniert.

Winterliche Wellness-Oase

Urlaub und Entspannung gehören zusammen – besonders im Winter. Das Private Spa der Vils-Residenz bietet exklusive Wellnessmomente: Die Burg-Sauna mit verschiedenen Badeformen (Sauna, Warmluftbad, Kräuterbad, Softdampfbad) lädt ebenso zum Entspannen ein wie die Liegen am knisternden Feuer des Panorama-Ofens. Im holzbefeuerten Hot Tub finden Körper und Geist zur Ruhe, und im stimmungsvollen Ambiente des Jagdzimmers können besondere Momente, von der Verkostung edler Tropfen bis zum romantischen Candle-Light-Dinner, genossen werden.

Eine Winterauszeit auf Bayerisch

Die Vils-Residenz ist ein idealer Ausgangspunkt für winterliche Erlebnisse. Die umliegende Natur lädt zu Winterwanderungen und Spaziergängen ein, und in der Nähe warten zahlreiche Freizeitattraktionen: der Bayern-Park, der Bayerische Wald, die Therme Erding, Vilsbiburg, Landshut, München und der Vilstalsee. Bei ausreichender Schneelage starten die Langlaufloipen direkt an der Vils-Residenz, und die nahegelegenen Skigebiete bieten abwechslungsreiche Pisten.

Südsee-Feeling statt Schneeflocken

Nur 45 Autominuten entfernt wartet in der Therme Erding ein Hauch von Sommer. Als weltweit größte Therme bietet sie ein Erlebnisbad mit Action für Groß und Klein sowie einen Spa-Bereich für entspannungssuchende Erwachsene. Türkisblaues Wasser, tropische Temperaturen, erfrischende Cocktails am Pool und echte Südseepalmen versprechen eine willkommene Abwechslung. Auch das Bayerische Golf- und Thermenland mit Heilbädern wie Bad Füssing, Bad Griesbach und Bad Gögging lädt zu erholsamen Momenten und Wellness ein – ganz im Zeichen von Gesundheit und Entspannung.