Vila Vita Pannonia Reisebericht: Spaß, Kulinarik und Entspannung unter einem “Dach”

Wir konnten die letzten paar Sommertage in einer Residenz am See in der Vila Vita Pannonia im Zuge eines Generationenurlaubs verbringen. Wie uns vor allem was uns besonders gefallen hat, verrät euch mein Vila Vita Pannonia Reisebericht. Über Vila Vita Mit den ersten Reisen der Deutschen Vermögensberatung nach Österreich begann 1980 die Geschichte der VILA VITA Hotels. Dr. Reinfried Pohl, seine Frau Anneliese und die beiden Söhne reisten damals regelmäßig mit Vermögensberater:innen und deren Familien ins österreichische Burgenland. Sie legten damit in Pannonia den Grundstein für die kleine, feine Hotelgruppe, die heute fünf Hotels und ein Weingut umfasst. Die Hotels sind nicht nur für viele Vermögensberater:innen beliebte Begegnungsstätten und bieten den idealen Rahmen für Tagungen und Schulungen. 1990 wurde das erste eigene Hotel eröffnet – VILA VITA Burghotel in Dinklage. Im selben Jahr öffnete auch das Schlosshotel Oberstotzingen am Rande des Donaurieds. 1992 folgte das 5 Sterne Strandresort VILA VITA Parc an der portugiesischen Algarve, heute ein „Leading Hotel of the World“ und von der renommierten Reisezeitschrift „Geo Saison“ zum zweitbesten Strandresort Europas gewählt. 1993 kaufte Dr. Pohl Pannonia, den Ort der ersten gemeinsamen Reisen und eröffnet es als VILA VITA Pannonia. Seit 1997 verfügt die Hotelgruppe über ein eigenes Weingut, die „Herdade dos Grous“ im portugiesischen Alentejo. Zu dem mehrfach ausgezeichneten Wein sind inzwischen eine Pferde- und Rinderzucht sowie die Produktion exzellenten Olivenöls hinzugekommen. 2000 schließlich wurde das 5 Sterne Superior Hotel VILA VITA Rosenpark in Marburg eröffnet. Von Anfang an kümmerte sich Anneliese Pohl um die Einrichtung und die Zielrichtung der Hotels. Ihr ist es zu verdanken, dass jedes der Häuser eine ganz persönliche Note hat, sich harmonisch in die jeweilige Landschaft einfügt und mit Liebe zum Detail eingerichtet wurde. Die Atmosphäre ist familiär und so wundert es nicht, dass ein großer Teil der Gäste die VILA VITA Hotels regelmäßig besucht. 2011 wurde das neueste Mitglied der VILA VITA Hotels eröffnet, das VILA VITA Anneliese Pohl Seedorf am mecklenburgischen Plauer See. Eine Ferien- und Seminaranlage, die als autofreies, naturbelassenes Dorf Platz für bis zu 188 Gäste bietet. Insgesamt verfügt die Gruppe über 651 Zimmer für maximal knapp 1.590 Gäste, um die sich 960 Mitarbeiter:innen in Deutschland, Österreich und Portugal kümmern. (Quelle: Vila Vita Pannonia Webseite) Zimmer, Suiten, Bungalows und sogar Residenzen! Zurück ins Burgenland: Das Vila Vita Panonnia hat für jeden Geschmack etwas zu bieten – ob Pärchen-/Freud:innen-Trip, Familienferien, oder Generationenurlaub. Auf dem weitläufigen Areal gibt es für alle ein Plätzchen, das perfekt auf die eigenen Ansprüche zugeschnitten ist. Seien es charmante Bungalows im burgenländischen Landhausstil mit kleinem Garten (bis zu sechs Personen), hochwertige Zimmer sowie Suiten im Haupthaus (bis vier Personen) oder der wahr gewordene Traum von Peter Fox’ Haus am See für bis zu vier Personen (aufgeteilt auf zwei Schlafzimmer mit jeweils eigenem Badezimmer und WC).

Copyright: Vila Vita Pannonia “Unser” Haus am See Wir konnten die letzten vier Sommertage dieses Jahres in der Vila Vita Pannonia in einer Residenz am See (Lakeside) verbringen und konnten alle Vorzüge des Hauses am See vollends nutzen. Seien es die beiden Schlafzimmer, auf die wir uns aufteilen konnten, sei es die Sauna, die wir nutzen konnten, als die Oma und unsere Tochter schon im Bett waren, sei es die Terrasse, die ich für Workation nutzen konnte, sei es der Steg, über den wir direkt in den Badesee gelangen konnten oder die kleine Kochnische, dank der wir uns mal zu Mittag eine Kleinigkeit zubereiten konnten. Das Häuschen stelle ich mir aber auch im Herbst traumhaft vor. Man kann sich Ostsee-typisch raussetzen, den Kamin anzünden oder einfach ein paar Stunden in der hauseigenen Sauna verbringen. Hier ein paar Eindrücke der Residenz:

Sport-Angebot: Radfahren, Bogenschießen, Tennis und vieles mehr Das Areal umfasst 200 Hektar und hat so einiges zu bieten. Ich empfehle euch mindestens drei Nächte zu bleiben, um eine Chance zu haben, möglichst alles vom beeindruckenden Angebot sehen bzw. erleben zu können. Ich komme später noch darauf zu sprechen, aber ich möchte hier kurz erwähnen, dass die Unterkünfte mit Rädern samt Helmen ausgestattet sind. Das zielt nicht nur auf das Thema Nachhaltigkeit ab, sondern ist auch besonders praktisch, um sich auf dem Areal gut bewegen zu können, ohne ständig ins Auto oder einen Bus steigen zu müssen. So erreicht man das Haupthaus, in dem es auch Massagen und beispielsweise das Frühstück gibt, den Bauernhof oder beispielsweise die Waldkapelle selbst von den “entfernten”Residenzen am See in wenigen Minuten (je nach Tempo). Sollte mal was nicht wie gewünscht eingestellt sein, so könnt ihr beim sehr kompetenten Radverleih eure Wünsche umsetzen lassen (z.b. Sitz oder Lenker verstellen) – man kann sogar Fahrräder für die Kleinsten (z.b. mit Stützrädern) ausborgen. Wer lieber läuft als radfährt, kommt hier ebenfalls auf die Kosten, denn es gibt verschiedene ausgeschilderte Laufstrecken mit Distanzen zwischen 1 und rund 16 Kilometern. Auch für Radfahrer:innen gibt es mit dem Lackenradweg eine besondere Route, bei der ihr noch mehr vom Seewinkel erkunden könnt (Distanz ca. 50km). Von Fussball- über Beachvolleyball bis hin zu Tennis gibt es vor Ort Plätze, die auch gut genutzt werden – das nötige Equipment könnt ihr auch vor Ort ausborgen, falls ihr mal eine Sportart ausprobieren wollt. Apropos ausprobieren: Ich empfehle euch auch Stand-up-Paddling im Badesee, den Motorikpark und die Mini-Golfanlage. Überall könnt ihr je nach Fitness und Lust euch nach Herzenslust austoben, ohne erst in ein Auto steigen und in der Gegend herumfahren zu müssen. Wenn das Wetter mal nicht ganz mitspielt, so könnt ihr immer noch das Fitnesscenter, die Indoor-Tennisplätze, die Saunalandschaft und den kleinen feinen Innenpool aufsuchen. Ebenfalls eine Empfehlung ist eine Radtour- oder eine Spaziergang zum Erlebnis-Obstgarten. Hier könnt ihr verschiedenes Obst naschen, durch den Hain schlendern oder – wie wir selbst als Resort-Gäste sehen konnten – sogar eine Hochzeit feiern. Ein wahrlich malerischer Ort für eine Trauung.

Nachhaltigkeit: Eine Investition in die Zukunft Der Umgang mit Ressourcen und der Umwelt ist ein Thema, dem sich Unterkünfte, aber auch Gäste immer mehr widmen müssen. Viele Hotel schreiben sich hier Floskeln auf die Fahnen, aber nur wenige meinen es wirklich ernst mit der Nachhaltigkeit. Ein paar Beispiele, was das Vila Vita Pannonia Resort hier macht bzw. gemacht hat. Beginnen wir mit dem künstlich angelegte See – hier hätte man das Aushubmaterial einfach kilometerweit irgendwohin bringen und abladen können, aber die Betreiber:innen nutzen genau dieses Material um mehr oder weniger direkt neben den Residenzen am See die Pannonia Hills zu erschaffen. Hier handelt es sich um laufendes Projekt das in Kooperation mit Universitäten und Partnern wie dem Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel erweitert wird. Hier können sonst immer weniger beachtete Tiere und Pflanzen einen “weitgehend ungepflegten” Lebensraum erobern, wie es ihn sonst immer seltener gibt. Angefangen von Bienenweiden, Schmetterlingswiesen über eine Zauneidechsen bis hin zu einem Klimagarten lässt sich hier einiges erleben. Beispielsweise wird im Klimagarten gezeigt, wie Pflanzen wie Eisenkraut, Blauraute, Woll-Ziest, Wolfsmilch oder Edeldistel an Extremstandorten überleben. Aber auch mit Technologie wird nachgeholfen, um zum Einen langfristig Kosten zu sparen aber was noch viel wichtiger ist, einen Betrag zur Rettung des Klimas beizutragen. 2010 wurde mit dem Anneliese-Pohl Energiezentrum ein Vorzeigeprojekt, das eine Kombination aus Solar-, Photovoltaik- und Biomasseanlage darstellt, realisiert. Hier werden rund 85% der thermischen Energie für die Anlage produziert und dadurch der CO2-Ausstoß um fast 800 Tonnen/Jahr reduziert. Hier war man sehr kreativ und hat die Schornsteine, die für die Heizung benötigt werden, einfach gleich schön verkleidet, eine Aussichtsplattform drangebaut und voilá eine traumhafte Sky-Bar war erschaffen. Respekt! In der zweiten Phase des Energie-Plans wurden die Bungalows im Schilfdorf mit Solarpanelen ausgestattet, sodass die Wohneinheiten einfach mit Warmwasser versorgt werden können. In der dritten Phase werden nochmals fast 70.000 Euro in die Hand genommen, um weitere Photovoltaik-Zellen zu installieren. Kulinarik: Am See, im Keller oder als Buffet Egal ob großer oder kleiner Hunger – in verschiedenen Locations gibt es ein reichhaltiges Angebot an Speisen, sodass ihr auch hierfür nicht das Resort verlassen müsst. In manchen Unterkünften könnt ihr auch selbst kochen, falls euch das am Liebsten ist. Wenn ihr euch lieber kulinarisch verwöhnen lassen wollt, servieren euch die Köch:innen internationale Köstlichkeiten, österreichische Schlemmereien oder gehobene Feinschmeckerküche. Begleitet wird der Genuss mit einer große Getränkeauswahl, regionale Spitzenweine und erlesene Tropfen aus der ganzen Welt. Hier erwartet euch eine kulinarische Vielfalt à la carte, reichhaltige Buffets im Familienrestaurant oder Show-Cookings. Die Möwe Wie der Name vermuten lässt, ist Die Möwe ein Restaurant am See – durch die Beleuchtung und die prächtige Seeterrasse besonders eindrucksvoll an Sommer- und Herbstabenden. Gemeinsam mit ihrer Küchen-Crew feilen Küchenmanager Kevin Szalai und “die Möwe” – Küchenchef Bogdan Comanescu laufend an raffinierten saisonsalen und regionalen Köstlichkeiten, die dem Restaurant 2024 starke 89 Punkte und zwei Gabeln im Falstaff Restaurant- & Gasthausguide eingebracht hat. Mehr über die Öffnungszeiten und/oder die Anfahrt erfahrt ihr hier. Besondere Empfehlung von mir als Foodie ist das Sharing is Caring-Angebot: hier kann jeder Gast pro Gang ein Gericht auswählen, das dann in der Mitte des Tischs platziert wird, sodass alle zugreifen und probieren können. Vita Vesta Das Vita Vesta ist der Ort, an dem es das Frühstücksbuffet (von 7:00 bis 10:30 Uhr) und das Abendessen der Halbpension (von 18:00 bis 21:00 Uhr) gibt. Je nach Angebot gibt es unzählige Wahloptionen beim Buffet, Show-Cooking-Stationen oder auch mal ein serviertes Menü – ne nach Auslastung des Resorts. Lasst euch überraschen. Das Highlight unserer Tochter war täglich – wie sollte es anders sein – der Eis-Schrank mit vier verschiedenen Sorten, Waffeln und Streuseln. An jedem ersten und dritten Sonntag im Monat sowie zu Fest- und Feiertagen (mehr dazu hier) gibt es ein umfangreiches Familienbuffet mit saisonalen und regionalen Köstlichkeiten.

Vital Bistro Für zwischendurch gibt’s im Wellness-Bistro eine knackige Salatbar, gesunde Snacks und erfrischende Vitamincocktails, aber auch eine warme Tasse Kaffee gegen das Nachmittagstief. Vita Kella Was wäre das Burgenland ohne Wein! Und so hat auch die Vila Vita Pannonia einen unterirdischen Sandstein-Weinkeller, in dem wahre Schätze gelagert werden. Für spezielle Anlässe kann der Vita Kella – der sich direkt unter dem Vita Vesta befindet – gebucht werden. Hier finden bis zu 28 Gäste Platz und es gibt ausgezeichnete Weine aus dem Burgenland und besondere Raritäten zu genießen, aber auch festlich speisen lässt es sich hier. Csarda Im eindrucksvollen “Genusstempel” mit handgedecktem Schlifdach und vielen Holzelementen sowie knisterndem Kaminfeuer erwartet euch bodenständiges: Pfandlgerichte aus der österreichischen Wirtshausküche und jeden zweiten Sonntag im Monat von 8-11 Uhr ein uriges Stadlfrühstück. Ebenfalls sehr beliebt is die Csarda als Location für Hochzeitsgesellschaften – auch das durften wir vor Ort live erleben. Neben dem Stadtfrühstück und Hochzeiten ist die Csarda für noch etwas sehr bekannt und zwar das Genussfestival, das demnächst wieder stattfindet. Genussfestival: Ein Segen für Genießer:innen Am 06. Oktober 2024 verwandelt sich das VILA VITA Pannonia****s in eine Genussmeile regionaler Köstlichkeiten. Über 30 erstklassige Genussbringer:innen aus dem Burgenland heißen die Gäste im herbstlich-pannonischen Flair rund um die Csarda in dem 4-Sterne-Superior Resort willkommen. Edle Tropfen, süße Delikatessen und herzhafte Kreationen verwöhnen die Besucher:innen. In der Schauküche unter freiem Himmel bereitet das VILA VITA Küchenteam „Herbstgenüsse“ zu. Von 12 bis 18 Uhr darf mit dem All-Inclusive-Ticket nach Herzenslust und ohne Zusatzkosten probiert, gustiert und flaniert werden. Die Band „Hocky“ sorgt für beste Stimmung. Auf die Kinder warten ein lustiges Kinderprogramm und eine Hüpfburg. Genießer:innen können sich auf einen schönen Herbsttag im Zeichen des geselligen Beisammenseins freuen. Genussfestival-Package Verbinden Sie Ihren Ausflug zum VILA VITA Genussfestival mit einer oder mehreren Übernachtungen in unserem Haus. Genießen Sie die pannonische Gastfreundschaft in vollen Zügen und nutzen Sie unser Übernachtungs-Angebot: 1 Übernachtung in einer Wohneinheit Ihrer Wahl inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet (ausgenommen Residenzen am See); Eintritt für das VILA VITA Genussfestival am 06.10.2024 in der Zeit von 12 bis 18 Uhr (inkl. Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro) für 2 Personen, Pannonia-Extras inkludiert. Preis für das Arrangement: ab 498 Euro Wellness vom Feinsten Egal ob alleine, mit der Familie, mit Freund:innen oder Arbeitskolleg:innen – manche packt vielleicht die Anziehungskraft des Wassers, um sich abzukühlen (zb. im Sommer oder nach einem Sauna-Aufguss). Besonders wenn es 30° und mehr hat, macht es so richtig Spaß die Badekleidung aus der Tasche zu holen und ins kühle Nass zu springen. Hierfür gibt es auch wieder mehrere Optionen – so könnt ihr in den künstlich angelegten See hüpfen (z.b. auch von einem Tretboot aus), oder beim Haupthaus in den Indoor- oder Outdoor-Pool die Abkühlung suchen. Die Pools sind nicht gerade groß, aber selbst an heißen Tagen, hat man noch genügend Platz, um sogar etwas schwimmen zu können. Gleich neben der Pools gibt es genügend Liegeflächen und Ruhemöglichkeiten (eine davon besonders idyllisch in mitten eines Schilffeldes).

Copyright: Vila Vita Pannonia Wellness ist aber soviel mehr als nur ein Abkühlung. Andere wollen genau das Gegenteil: im Saunabereich könnt ihr euch in verschiedenen Saunen entspannen und schwitzen. Wir lieber in vertrauerter Zweisamkeit oder Gesellschaft sauniert, der wird in den Häusern am See fündig – hier gibt es pro Haus eine eigene Sauna samt Aufgussöle. Im Saunabereich des Haupthauses, zu dem Kinder keinen Zutritt haben, erwarten euch neben Duschen, einer Erfrischungsbar, einen kleiner Pool und einen überaus beeindruckender Naturteich.