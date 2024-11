Vila Vita Pannonia: Entschleunigen im winterlichen Seewinkel

Harmonisch schmiegt sich das VILA VITA Pannonia****S in die idyllische Winterlandschaft des burgenländischen Seewinkels. Gemütliche Spaziergänge, wohltuende Wellness und kulinarische Köstlichkeiten verwöhnen hier Genießer:innen, die in aller Ruhe Kraft tanken und sich etwas Gutes tun wollen. Auf dem über 200 Hektar großen Naturareal eröffnet sich ein beeindruckendes Potpourri exklusiver Erholung. Nur 80 Kilometer von Wien entfernt bietet das großzügige Resort Erholung im Einklang mit der Natur und unzählige Möglichkeiten zur Gestaltung von Wintertagen abseits der Berge.

Winterzeit ist Wellnesszeit im VILA VITA. Wenn es draußen kalt ist, ziehen sich Gäste des Resorts in den schönen Wellnessbereich zurück, der mit zwei Relax Guide Lilien ausgezeichnet wurde. Großzügige Pools in- und outdoor sowie das Saunadorf laden zur Entspannung ein. Saunafreunde lieben die Panorama-Selbstaufguss-Sauna und den Ruheraum mit Lehmwänden. Highlight on Top: Der entspannende Outdoor-Relax-Pool. Ein außergewöhnliches Massageangebot, professionelle Beautytreatments und wohltuende Körperanwendungen revitalisieren von Kopf bis Fuß.

Wer sich nach gemütlichen Tagen in völliger Privatsphäre sehnt, der kommt in eine der luxuriösen Residenzen. Die höchsten ökologischen Standards entsprechenden, luxuriösen Residenzen am See – lakeside liegen in einer idyllischen Privat-Bucht direkt am Wasser. Traumhaftes Wohnambiente und die umliegende Naturlandschaft fließen dank großer Panoramafenster ineinander. Das Private-Living-Highlight für jede Residenz – lakeside: Eine finnische Sauna, die mit hochwertigen ätherischen Ölen die Sinne umschmeichelt. Die Residenzen am See – parkside erweitern das Private Living Angebot des Naturresorts. Mit einem beeindruckenden Blick auf den Ökopark „Pannonia Hills“ genießen Gäste Ruhe und Privatsphäre.

Puren Genuss erleben: Im VILA VITA Pannonia erwarten Feinschmecker in drei Restaurants und drei Bars kulinarische Highlights – von regionalen burgenländischen Spezialitäten bis hin zu exquisiter Gourmetküche im Seerestaurant „Die Möwe“ – ein Rückzugsort für alle, die dem Alltag entfliehen möchten.