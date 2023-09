VieCC 2023: Jonathan Frakes kommt auf die Vienna Comic Con

Gute Nachrichten für Trekkies – Jonathan Frakes kommt zur Vienna Comic Con 2023 nach Wien.

Wer ist Jonathan Frakes?

Der US-Schauspieler Jonathan Frakes begleitet und begeistert schon seit 35 Jahren die unterschiedlichsten Generationen mit seiner eindrucksvollen Film- und TV-Präsenz: Ob als Commander William Thomas ‘Will’ Riker in Star Trek oder ab 1998 in der erfolgreichen „Truth or Fiction“-Serie „X-Factor: Das Unfassbare“, erwärmt er noch heute die Herzen von Sci-Fi-Fans und Fantasy-Anhänger*innen weltweit. Die österreichischen Frakes-Fans dürfen sich freuen: Die Vienna Comic Con holt den Star dieses Jahr nach Wien.

Jonathan Frakes beehrt die Vienna Comic Con 2023

Es kommt nicht von ungefähr, dass Frakes neben seinen wohl bekanntesten Rollen ein echtes Faible für Conventions hat, seine Faszination für Comics begann schon früh: „In den 1970er Jahren arbeitete Frakes eine Zeit lang für Marvel Comics und trat auf Conventions als Captain America auf. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn im November auf der Vienna Comic Con begrüßen zu dürfen,“ so Patrick Krippner und Chang Xue, VIECC® & VCA®.

Nach den Stars greifen

Um Stars wie Jonathan Frakes und John Ross Bowie (Dr. Barry Kripke aus „The Big Bang Theory“) nahe zu kommen, nicht auf die Vienna Comic Con-Token vergessen: Für all jene, die ein Foto mit ihrem Star haben und sich ein Autogramm geben lassen möchten, benötigen diesen. Die ersten Token werden ab Juli im Vienna Comic Con Ticket Shop erhältlich sein.