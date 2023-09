VieCC 2023: Andrzej Sapkowski kommt auf die Vienna Comic Con

Gute Nachrichten für die Fans von The Witcher – Andrzej Sapkowski, der polnische Autor und Erschaffer von Geralt von Riva kommt zur Vienna Comic Con 2023 nach Wien.

Wer ist Andrzej Sapkowski?

1948 in Polen geboren, ist Andrzej Sapkowski mittlerweile einer der erfolgreichsten Fantasy-Autoren der Welt. Seine Hexer-Saga wurde in 37 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Die dreiteilige The Witcher Videospielereihe hat bis heute eine gigantische Fanbase (Teil 4 wurde von CD Projekt Red bereits angekündigt) und spätestens seit der Netflix-Adaption mit Henry Cavill in der Hauptrolle, kennt die ganze Welt die Abenteuer des Hexers Geralt von Riva. Die dritte Staffel der Serie soll noch im Sommer 2023 bei Netflix erscheinen.

Triff Andrzej an beiden Tagen auf der Vienna Comic Con 2023 und hol‘ dir ein Autogramm oder Foto mit ihm, oder erlebe eines seiner spannenden Panels live!