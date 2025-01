Venom: The Last Dance ab 6.2.2025 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die Venom: The Last Dance im Kino verpasst haben – PLAION PICTURES bringt den Antiheldenstreifen am 6.2.2025 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray in den Handel.

Was erwartet euch?

In Venom: The Last Dance kehrt Tom Hardy als Venom, einer der bedeutendsten und komplexesten Charaktere aus dem MARVEL-Universum, für das große Finale der Trilogie zurück. Eddie und Venom sind auf der Flucht. Gejagt von ihren beiden Welten, wird das Netz immer enger und zwingt das Duo zu einer verheerenden Entscheidung, die den Vorhang für Venoms und Eddies letzten Tanz fallen lassen wird.