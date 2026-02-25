Gewinnspiel: Wir verlosen The Bride! – Es lebe die Braut Kinogutscheine

Der einsame Frankenstein (Bale) reist ins Chicago der 1930er-Jahre, um die geniale Wissenschaftlerin Dr. Euphronius (gespielt von der für fünf Oscars® nominierten Annette Bening) zu bitten, eine Gefährtin für ihn zu erschaffen. Die beiden reanimieren eine ermordete junge Frau – „die Braut“ (Buckley) ist geboren. Doch was sich daraufhin entfaltet, sprengt all ihre Erwartungen: Mord! Besessenheit! Eine entfesselte, radikale Kulturbewegung! Und mitten in diesem Strudel ein geächtetes Paar, verstrickt in eine Romanze, deren heiße Glut zugleich entflammt und zerstört.

Produktion und Cast

Mit „The Bride! – Es lebe die Braut“ präsentiert Maggie Gyllenhaal, die Oscar®- nominierte Drehbuchautorin und Regisseurin von „Frau im Dunkeln“, einen kühnen, radikalen Blick auf eine der faszinierendsten Geschichten der Welt. Die Hauptrollen übernehmen Oscar®-Kandidatin Jessie Buckley und Oscar®-Preisträger Christian Bale.Der einsame „Frank“ (Bale) reist ins Chicago der 1930er-Jahre, um die geniale Wissenschaftlerin Dr. Euphronius (gespielt von der für fünf Oscars® nominierten Annette Bening) zu bitten, eine Gefährtin für ihn zu erschaffen. Die beiden reanimieren eine ermordete junge Frau – „die Braut“ (Buckley) ist geboren. Doch was sich daraufhin entfaltet, sprengt all ihre Erwartungen: Mord! Besessenheit! Eine entfesselte, radikale Kulturbewegung! Und gesetzlose Liebende in einer wilden und explosiven Romanze!

An der Seite von Buckley, Bale und Bening sind Peter Sarsgaard, Oscar®- Kandidat Jake Gyllenhaal und Oscar®-Gewinnerin Penélope Cruz zu sehen. Maggie Gyllenhaal führte Regie nach einem von ihr selbst verfassten Drehbuch. Außerdem produzierte sie den Film gemeinsam mit der Oscar®-Kandidatin Emma Tillinger Koskoff sowie Talia Kleinhendler und Osnat Handelsman-Keren. Ausführende Produzenten waren Carla Raij, David Webb und Courtney Kivowitz. Gyllenhaal wurde von einem Team preisgekrönter Filmschaffender unterstützt, darunter Kameramann Lawrence Sher, Produktionsdesignerin Karen Murphy, Editor Dylan Tichenor, Music Supervisor Randall Poster, Komponistin Hildur Gudnadóttir und Kostümdesignerin Sandy Powell.

Der Film startet am 5.3.2026 in den österreichischen Kinos.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 11.3.2026 um 23:59 Uhr. Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!