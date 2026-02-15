Kult-Horror trifft Metal Fashion: Die exklusive Friday the 13th Kollektion von Corrupted Blood

Nur wenige Figuren haben das Horrorgenre so nachhaltig geprägt wie Jason Voorhees. Seine ikonische Maske und seine unaufhaltsame Präsenz sind seit den frühen 1980er Jahren fester Bestandteil der Popkultur. Nun dürft ihr diese düstere Ästhetik in euren Kleiderschrank holen: Die Metal Fashion Brand Corrupted Blood veröffentlichte in Zusammenarbeit mit Bravado und Warner Bros. Discovery Global Consumer Products eine exklusive Kapselkollektion.

Minimalistisches Design für echte Genre-Fans

Die Kollektion versteht sich als bewusste Hommage an das Horrorkino und präsentiert sich in einem dunklen, kompromisslosen Look. Ihr könnt euch auf insgesamt vier limitierte Artikel freuen, die durch markante Motive rund um Jason Voorhees bestechen:

Zwei T-Shirts: Mit auffälligen Designs, die die legendäre Eishockeymaske in den Fokus rücken.

Zwei Hoodies: Perfekt für alle, die Streetwear mit einer düsteren cineastischen DNA kombinieren möchten.

Jedes Stück verbindet das charakteristische Branding von Corrupted Blood mit der unverkennbaren Bildsprache von Friday the 13th und richtet sich an Liebhaber:innen von Filmkultur und ausdrucksstarker Mode.

Düstere Inszenierung im Retro-Kino

Passend zur filmischen Herkunft der Motive wählte das Team von Corrupted Blood ein Retro-Kino als Location für das Kampagnen-Shooting. Vor der Kamera standen die Influencer:innen lisabrunzmichl und hc_x_owl, um die Verbindung zwischen digitaler Szene, moderner Streetwear und klassischem Horror-Fandom zu verkörpern.

Ihr dürft die streng limitierte Friday the 13th x Corrupted Blood Kollektion ab sofort entdecken. Die Stücke sind exklusiv im Online-Shop unter corruptedblood.de erhältlich. Greift schnell zu, bevor die limitierten Designs vergriffen sind!