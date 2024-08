Valluga Hotel in St. Anton: Auf die Berge, fertig, los!

Wenn der Herbst seine ersten Lebenszeichen von sich gibt, dann blühen die Wander- und Bikeherzen auf: Ihre Lieblings-Saison steht vor der Tür. Wer nicht genug bekommen kann von imposanten Gipfeln und unvergesslichen Wanderrouten, von Trails und Touren, der ist in St. Anton am Arlberg an einer traumhaften Adresse. 300 Kilometer markierte Wege führen durch die weitläufige Berglandschaft. Sowohl geübte Tourengeher als auch Genusswanderer erleben ein vielseitiges Wandernetz, wie man es selten findet. Auch die Mountainbiker:innen lieben diese bergsportliche Region. Die Bergradler sind auf gemütlichen Wegen inmitten grüner Wiesen und bunter Wälder unterwegs, auf leichten Steigungen aber auch steilen Strecken für die „Harten” unter den Mountainbiker:innen.

Auf zahlreichen alpinen Kletterrouten und gut gesicherten Klettersteigen erleben die „Bergkraxler:innen” die pure Schönheit der Natur. Los geht es für alle Frischluftfans, Natur- und Bergbegeisterten beim Valluga Hotel. In Toplage am Fuße der gigantischen Arlberger Bergwelt empfängt das kleine, feine Hoteljuwel mit nur 25 Zimmern die Herbstgenießer:innen – ein unvergleichliches Haus mit einer besonderen Atmosphäre, gemacht für Freunde guten Designs und ruhiger Wohlfühlatmosphäre. Die Kombination aus Tiroler Charme und modernem skandinavischem Style ist das reinste Vergnügen. Man kann sich zu Hause fühlen in den großzügigen Zimmern mit ihren überaus bequemen Betten und modernen Badezimmern. Wie ein Wohnzimmer präsentiert sich die einladende und geräumige Lounge und Cocktail Bar für gemütliche Mußestunden. Ein fantastischer SPA, Fitness- und Wellnessbereich wird anspruchsvollen Gästen gerecht. Nur zehn Suiten, 14 Doppelzimmer und ein Einzelzimmer wurden im VALLUGA eingerichtet – klein und fein ist die Devise des Hotels, benannt nach dem höchsten Berg von St. Anton.