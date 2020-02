Valentinstagsgewinnspiel: Wir verlosen die neuen roten Huawei Freebuds 3

Zum Valentinstag verlosen wir in Kooperation mit Huawei die Huawei Freedbuds 3 in der brandneuen Trendfarbe rot. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Huawei Freebuds 3 (rot)

Was haben die Huawei Freebuds 3 zu bieten?

Mit den kabellosen Huawei FreeBuds 3 sind der Liebe keine Grenzen gesetzt, denn nun genießt man die Lieblingssongs immer und überall – zu zweit und ungestört. Für den gemeinsamen Musikgenuss wird einfach ein Huawei FreeBud an den Liebsten oder die Liebste weitergegeben. Damit die romantische Hintergrundmusik nicht von kurzer Weile ist, können die Earbuds jederzeit in der kabellosen Ladebox aufgeladen werden.

Ungestörter Hörgenuss immer und überall

Als die weltweit ersten kabellosen Stereokopfhörer mit Intelligent Active Noise Cancellation sorgen die neuen bald auch in rot erhältlichen FreeBuds 3 für einen puren Musikgenuss in der romantischen Valentinszeit. Die Umgebungsgeräusche werden unterdrückt und dadurch entsteht ein optimales Sounderlebnis bei jeder Gelegenheit. Dank intelligenter und aktiver Geräuschunterdrückung in Kombination mit einem eigens entwickelten Chip und Audioprozessor, genießt ihr Musik in beeindruckender Qualität.

Höchster Tragekomfort und beeindruckender Soundqualität

In Bezug auf das Design sind die neuen Earbuds mehr als nur ein Epos zum Anhören: Die von der Natur inspirierte symmetrisch runde Ladetasche lässt sich kompakt in der jeder Hosentasche oder sonstwo aufbewahren. Das Open-Fit-Design passt perfekt in jedes Ohr und sorgt für ein stabiles und komfortables Tragegefühl. Mit dem eingebauten Bone Voice-Sensor können die Huawei FreeBuds 3 die Stimme durch Knochenvibrationen besser aufnehmen, so dass sie beim Telefonieren klar und deutlich bleibt. Somit steht den leidenschaftlichen Telefonaten rund um die Uhr nichts im Wege.