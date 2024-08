Valamar und seine Gäste pflanzen gemeinsam neue Bäume

Da sich Urlauber:innen zunehmend für nachhaltige Reiseziele entscheiden, startet Valamar, das führende Tourismusunternehmen in Kroatien, eine Initiative zur Pflanzung von 10.000 Bäumen. Valamar ist bekannt für sein Engagement für Natur, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit und lädt seine Gäste ein, sich an der Aufforstungsinitiative „Easy as One, Two, Tree“ zu beteiligen.

Kroatien ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Österreicher:innen, und wer bei Valamar übernachtet, kann sicher sein, dass sein Urlaub umweltfreundlich und ressourcenschonend ist. Rund 16 Prozent der Valamar-Gäste kommen aus Österreich und können mit „Easy as One, Two, Tree“ ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern und gleichzeitig zum Erhalt der Wälder beitragen.

In diesem Jahr plant Valamar, gemeinsam mit seinen Gästen weitere 10.000 Bäume zu pflanzen, zusätzlich zu den mehr als 12.000 Bäumen, die bereits in den vergangenen Jahren dank der großzügigen Unterstützung der Urlauber:innen neu gesetzt wurden. Derzeit haben die Gäste beim Ein- und Auschecken die Möglichkeit, für die Baumpflanzung zu spenden. Valamar verdoppelt jede Spende und setzt für jeden gespendeten Baum einen weiteren. Die diesjährige Kampagne läuft bis zum 15. Oktober 2024 und steht Gästen von Valamar an der malerischen Adriaküste offen.

Valamars Umweltinitiative „Easy as One, Two, Tree“ wird von den Gästen, darunter viele Österreicher:innen, begeistert unterstützt. Diese positive Resonanz führte im vergangenen Jahr zu einer überwältigenden Beteiligung, die es Valamar ermöglichte, das Ziel von 9.000 neuen Bäumen zwei Monate früher als geplant zu erreichen. Mit diesem Schwung im Rücken hat sich Valamar das ehrgeizige Ziel gesetzt, in diesem Jahr weitere 10.000 Bäume zu pflanzen. Diese Kampagne trägt nicht nur zur Wiederaufforstung bei, sondern schärft auch das Bewusstsein für die Bedeutung des Umweltschutzes.

Valamar setzt sich für nachhaltigen Tourismus und soziale Verantwortung ein und konzentriert sich dabei auf erneuerbare grüne Energiequellen, Abfallmanagement, lokal produzierte Lebensmittel und Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Das Tourismusunternehmen pflegt beispielsweise über 80.000 Bäume und führt Programme zum Schutz der Adria durch. Valamar hat die Treibhausgasemissionen pro bewohnte Wohneinheit im Vergleich zu 2015 um 72 Prozent reduziert. Darüber hinaus ist Valamar im vergangenen Jahr der Science Based Target Initiative und dem UN Global Compact beigetreten und wurde von EcoVadis, einer globalen Agentur zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen, mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

Mit der Initiative „Easy as One, Two, Tree“ bietet Valamar seinen Gästen die Möglichkeit, während ihres Urlaubs einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Damit ist Valamar die perfekte Wahl für alle, die in ihrem Urlaub nicht nur Wohlbefinden und Entspannung schätzen, sondern auch Hotels, Resorts oder Campingplätze suchen, die sich für nachhaltige Praktiken einsetzen.