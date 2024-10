Valamar Obertauern: Wintersport mit bewährter Gastfreundschaft und Nachhaltigkeit

Im Schneeparadies in den Salzburger Bergen haben Genießer:innen die Wahl zwischen drei Valamar Hotels und können so auch beim Wintersport auf die bewährte Gastfreundschaft und das Engagement für nachhaltigen Tourismus von Valamar setzen.

Urlaub an der Piste für jeden Geschmack

Der Snow-Concierge ist der wahre Schnee-Experte in den Valamar Hotels und bietet jedem Gast das gewisse Extra an Service

Wer den Winterurlaub in einem Valamar Hotel in Obertauern genießt, wohnt mitten im Skivergnügen auf über 1.700 Metern Höhe. 100 Kilometer gepflegte Pisten inmitten einer herrlichen Bergwelt und eine Après-Ski-Meile, die ihresgleichen sucht, machen Obertauern und damit auch die Valamar Hotels zu einem Hot Spot im Skiwinter. Das Obertauern [PLACESHOTEL] ist das neueste Skihotel der Valamar Familie. In dem locker-lässigen Haus trifft alpines Flair auf Big City Vibes. Das Kesselspitze Valamar Collection Hotel****s bringt mit seinen eleganten Zimmern, dem exzellenten Gourmetangebot und Spa-Genuss sowie vielen Angeboten für Kinder „first class Feeling“ in das winterliche Bergerlebnis. Das Valamar OBERTAUERN Hotel**** punktet unter anderem mit seiner ruhigen Lage. Vom Show-Cooking bis zum Dine Around, vom Spa-Genuss bis zum Familienurlaub bietet Valamar auch hier alles, was es für den perfekten Urlaub in den Salzburger Alpen braucht. Jedes Valamar Hotel in Obertauern hat seinen eigenen Charme – ein Highlight verbindet alle drei: Die hauseigenen Snow Concierges kennen Obertauern und das Skigebiet wie ihre Westentasche und sind die perfekten Ansprechpartner:innen für alle, die Beratung schätzen und kein Highlight im Skiwinter verpassen möchten.

Der [PLACES] Lifestyle hält Einzug in Obertauern

[PLACES] by Valamar bringt ein neues Hotelkonzept in die Berge. Freiheitshungrige sind im Obertauern [PLACESHOTEL] flexibel, der Skiurlaub super easy. Dazu gehört zum Beispiel, dann zu essen und zu trinken, wenn es das Freizeitprogramm verlangt. Im Hotel, auf der Skihütte, mal mehr, mal weniger. Frühstück und Abendessen sind täglich inklusive. Wer das Abendessen auslässt, bekommt 30 Euro für den Genuss an der Hotelbar gutgeschrieben. Das kann man täglich einlösen oder in den nächsten Tag mitnehmen. Eines ist sicher: Das Obertauern [PLACESHOTEL] bietet leckere Happen, internationale Küche und Salzburger Spezialitäten aus regionalen Zutaten. Dem Glücklichen schlägt hier keine Stunde. 24/7 ist Gym Time im modernisierten und erweiterten Fitnessstudio. Der [PLACESPOOL] und das [PLACESSPA] sind genau die richtigen Adressen, um neue Energie zu tanken. Das Après-Ski-Feeling bringt [PLACES] mit Beats und DJActs sowie SOUNDS OF [PLACES], dem hauseigenen Musikprogramm, auf den Höhepunkt. Die Aussicht von der Rooftop Bar und der Lounge Area ist einfach genial. Langeweile kommt im [PLACESHOTEL] garantiert nicht auf. Auf 400 m2 bietet die Entertainment Area Spiel und Spaß für Groß und Klein, für Jung und Alt und nicht zuletzt für das Kind im Mann. Die Eventlocation im 8. Stock ist perfekt für MICE-Veranstaltungen aller Art und damit die größte Eventlocation in Obertauern.

Echtes Ski-In & Ski-Out – perfekt für die Skifahrer

Das Kesselspitze Valamar Collection Hotel****s ist ein echtes Ski-In & Ski-Out Hotel direkt an den Pisten von Obertauern. Vom Hotel geht es hinein in das unvergleichliche Skigebiet. Bis auf über 2.000 Meter führen die Bergbahnen hinauf zum Pistenzauber. Das Kesselspitze ist bekannt für sein Premium-Gourmet-Erlebnis vom feinsten Frühstück mit Show-Cooking bis 11 Uhr bis hin zum 6-Gänge-Dinner im Restaurant Momenti. Ob vor, nach oder statt Wintersport – das Valamar Signature Wellnessprogramm im Hotel Kesselspitze sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Das Kesselspitze Valamar Collection Hotel lässt keine Gelegenheit aus, seine Gäste zu begeistern. Kategorisiert mit dem V-Level – dem Valamar Service auf höchstem Niveau – bietet es besonders viele Inklusivleistungen. Das Auto parkt kostenlos in der Tiefgarage. Skifahrer erleben Full-Service von der Buchung der Skischulen bis hin zum bequemen Ausrüstung-Verleih. Yoga und geführtes Skifahren abseits der Pisten, Weinverkostungen und vieles mehr bereichern die Urlaubstage in dem Vier-Sterne-Superior Hotel inmitten der Berge.

Ruhig und familienfreundlich im Schnee

Versteckt im ruhigen Teil von Obertauern und in unmittelbarer Pistennähe ist das Valamar OBERTAUERN Hotel **** vor allem für Familien der ideale Ort für einen unvergesslichen Winterurlaub. Das durchdachte Valamar Maro Konzept bietet ein hochwertiges, betreutes Programm für Kinder von 3 bis 12 Jahren. Auf der Baby-Piste in unmittelbarer Nähe machen die kleinen Schneehasen ihre ersten „Gehversuche“ auf Skiern. Im Familienskipark Bibo Bär und in den Skischulen gelingen die ersten Schwünge schnell. Feinschmecker sind im Valamar OBERTAUERN Hotel an der richtigen Adresse. Im Restaurant Maremonti kreieren die Küchenchefs beim Show-Cooking feinste Gerichte der mediterranen und alpinen Küche. Gutes Essen für jeden Geschmack macht das Dine Around möglich: Einen Tag im Maremonti schlemmen, am nächsten Tag gegen einen kleinen Aufpreis einen gemütlichen Fondueabend erleben. Abends ein Drink am Kaminfeuer in der gemütlichen Lobby Bar. Was gibt es Schöneres, als nach einem Tag im Schnee in eine Wellness-Oase einzutauchen? Im Valamar OBERTAUERN Hotel verwöhnen ein In- und Outdoorpool, Saunen, Ruheräume und eine große Auswahl an Massagen und Signature Balance-Behandlungen Körper und Seele.