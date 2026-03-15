Upgrade für euer Heimkino: Die neue THOMSON Streaming Box 245 ist da

THOMSON bringt mit der Streaming Box 245 den Nachfolger der beliebten 240er-Serie in den Handel und sorgt damit für ein Heimkinoupgrade. Wenn ihr euer Wohnzimmer in ein Multimedia-Zentrum verwandeln wollt, könnt ihr euch auf spürbare technische Verbesserungen freuen. Das Herzstück bildet nun ein moderner Amlogic S905Y5-B Chipsatz, der gemeinsam mit einem auf 32 GB erweiterten Speicher für eine deutlich flüssigere Bedienung sorgt.

Mit dem Gerät dürft ihr 4K-Ultra-HD-Inhalte in voller Pracht erleben. Die Box bündelt dank Google TV eure liebsten Dienste wie Netflix, Disney+, Prime Video oder DAZN auf einer zentralen Oberfläche. So findet ihr personalisierte Empfehlungen für alle Nutzer:innen direkt auf dem Startbildschirm, ohne ständig zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen. Für Familien oder Wohngemeinschaften lassen sich separate Profile anlegen, damit jede:r genau die passenden Vorschläge erhält.

Ein echtes Komfort-Plus im Alltag ist die neue Bluetooth-Fernbedienung. Sie verfügt jetzt über eine dezente Hintergrundbeleuchtung, damit ihr auch bei gedimmtem Licht während eines Filmabends die Tasten sicher trefft. Über den integrierten Google Assistant könnt ihr die Steuerung zudem ganz einfach per Sprachbefehl erledigen oder Informationen abrufen. Wer Inhalte vom Smartphone oder Tablet direkt auf den großen Bildschirm übertragen möchte, kann dies über die integrierte Google Cast Funktion nahtlos tun.

Auch bei der Konnektivität seid ihr flexibel aufgestellt: Ihr dürft externes Zubehör wie Soundbars über den digitalen Audioausgang anschließen oder Speichergeräte via USB 2.0 und USB-C nutzen. Die Internetverbindung erfolgt wahlweise stabil per Ethernet-LAN oder kabellos über WLAN, sodass ruckelfreiem Streaming in Kinoqualität nichts im Wege steht.